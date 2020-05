Coronavirus en Córdoba: muy pocos comercios abren en la fase cero

Muy pocos comercios se han decidido a abrir sus puertas este lunes en Córdoba en la fase cero de la desescalada en el confinamiento por la crisis del coronavirus, la que, en principio, y si no hay cambios de aquí al fin de semana, se mantendrá activa hasta el lunes, 11 de mayo, momento en el que comenzará la etapa número uno.

El aspecto del centro apenas varía en relación al inicio del estado de alarma que se produjo a mediados de marzo. Prácticamente la totalidad de los locales permanecen cerrados. La única diferencia es que hay más paseantes por las calles y menos aparcamientos libres. La estampa se repite en los barrios. En Ciudad Jardín, por ejemplo, la vida en la calle sigue gracias a las tiendas de alimentación. En La Viñuela poco o nada ha variado en relación al estado de alarma. Aunque hoy podían abrir los negocios de menos de 400 metros con cita previa y medidas higiénicas y de seguridad, la mayoría han optado por esperar. Es más, algunos ya se están preparando para abrir el próximo 11 de mayo.

Además de peluquerías, centros de estética, locales de fisioterapia y librerías, ópticas, talleres, joyerías, ferreterías y tiendas de reparación son los negocios que este lunes han retomado su actividad, aunque no de forma masiva. Entre Cruz Conde, Concepción y Gondomar ni siquiera llegaban a media docena los locales abiertos. Uno de ellos es el de Manuel Rodríguez, que tiene una pequeña joyería en Cruz Conde y que está atendiendo ya con cita previa tanto para vender como para realizar arreglos. "Llevamos mucho tiempo esperando", asegura. Relojería Yaro es otra de las tiendas abiertas en el centro "con cita previa y cumpliendo las distancias de seguridad", según explica José Navero mientras atiende a una cliente en el interior de la tienda. Fuera hay otras tres más esperando.

Veo Ópticas atendía hasta ahora solo casos de emergencia pero, desde este lunes, puede permanecer abierta para todo tipo de clientes, aunque con nuevas medidas seguridad. Si alguien se prueba unas gafas, estas son depositadas en un recipiente aparte para su posterior desinfección.

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, explica que se han cumplido las previsiones realizadas por la federación, por lo que ha sido una "apertura testimonial". "Mayoritariamente el comercio no ha abierto, salvo aperturas muy puntuales", explica Bados después de analizar la situación tanto en el centro como en los barrios. Entre las razones que han llevado al comercio a no abrir está que no se dan las condiciones de movilidad, es decir, que persisten las limitaciones que impone el estado de alarma en los desplazamientos. A eso se suma que el BOE publicó ayer a media tarde la orden con las condiciones para abrir, lo que ha impedido que les dé tiempo a los propietarios de los negocios a preparar las medidas exigidas. "Si hubiera alguno interesado en abrir ha tenido poco margen de tiempo para adaptarse a las condiciones", señala. Bados sí detecta que "hay compañeros que trabajan en el establecimiento para adaptarlo a las condiciones planteadas en el BOE con la idea de abrir el día 11, que será el pistoletazo de salida".

La zapatería Isabel-la es uno de los negocios que se preparan para abrir el día 11. Su propietaria, Isabella Murcia, está atenta a las medidas que determine el Gobierno para la apertura con todos los requisitos de seguridad y desinfección.

Entre las tiendas de ropa, Kalmachicha, ubicada en Cruz Conde, ultima los detalles para abrir sus puertas mañana mismo. La reapertura coincide con el estreno del local, ya que antes estaba en Historiador Díaz del Moral. María Luisa López ya ha dado citas para atender mañana a sus primeras clientas. El local cuenta con una máquina de ozono que se utilizará diariamente durante la noche y a mediodía antes de la apertura. Además, la ropa, una vez probada, pasará a una zona aparte y será desinfectada con una vaporeta de calor de alta presión.

En Ciudad Jardín, en la calle Damasco, Juan Ruiz espera a sus primeros clientes tras la reapertura de su tienda de reparación de calzado y copia de llaves. Ruiz ha tenido que instalar una mampara y señalizar en el pavimento la distancia de seguridad. De momento, ante la ausencia de clientes a primera hora, ha pasado parte de la mañana con encargos realizados antes del estado de alarma.

Entre los locales con actividad hoy en la avenida de Guerrita, en la zona del Zoco, está la ferretería ubicada en esta vía, que, este lunes, por ser el primer día, se ha encontrado con alguna que otra complicación "porque no hay reparto de almacenes". Esto ha obligado a Auxi Cabrero a abrir más tarde al tener que ir ella misma a por la mercancía.

Los talleres, que hasta ahora estaban centrados en atender a los vehículos de los servicios esenciales, pueden trabajar con normalidad, aunque, eso sí, con cita previa. El Taller Motos Manolo Álvarez, en Levante, que durante el estado de alarma reparaba las motos de Burger King, atiende ya a otro tipo de clientes, aunque dentro del taller solo puede haber uno.