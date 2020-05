Coronavirus en Córdoba: El Pleno de la Diputación aprueba por unanimidad el plan que destinará 10 millones a 76 ayuntamientos

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles por unanimidad de forma inicial el Plan Córdoba 10, un programa de reactivación económica con medidas urgentes para todos los municipios de la provincia excepto la capital dotado con 10 millones de euros con el que se persigue dar recursos a los ayuntamientos para garantizar y reforzar los servicios públicos municipales en la crisis del coronavirus.

El plan será financiado con fondos propios de la Diputación, provenientes de remanentes y superávit del ejercicio, o recurriendo a partidas previstas para otras iniciativas que, debido a la crisis del covid-19, han tenido que suspenderse, como eventos en los que se dan cita numerosas personas, que no van a poder celebrarse ya en este año.

Tras guardar un minuto de silencio al inicio de la sesión, celebrada nuevamente de forma telemática, el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha explicado que los ayuntamientos dispondrán de cinco días hábiles para aceptar esta iniciativa, de manera que "tengamos la oportunidad de que todos tengan ya las resoluciones definitivas a partir del pleno ordinario que se celebrará el día 22 (de mayo)". A partir de entonces, ha añadido Ruiz, se abrirá un plazo de tres meses "para que los ayuntamientos presenten sus proyectos de actividades, pero ya con el 50 por ciento del crédito en sus arcas".

Las ayudas deberán destinarse, entre otros, a gastos de contratación, políticas sociales y ayuda al pequeño comercio. "Nuestros autónomos y pequeños empresarios tienen que notar la ayuda de sus ayuntamientos, y a eso va a contribuir la Diputación", ha concluido el presidente en su intervención.

En ese mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Vox, Rafael Saco, quien considera "necesario cooperar con los municipios para hacer frente a este desastre, por eso es nuestro deber apoyarlo, para que se ponga en marcha lo antes posible". Aunque ha afirmado que les hubiera gustado tener "más margen para estudiarlo y poder aportar ideas, ahora no es el momento de ese debate y nuestras ideas se pueden debatir más adelante, y urge ayudar a las familias, a los empresarios y autónomos, que están siendo castigados por el Gobierno". También ha pedido que "se fiscalice que los ayuntamientos dedican las ayudas efectivamente a paliar los efectos del covid".

Por su parte, Miguel Castellano, de Ciudadanos, ha precisado pese a su voto favorable que debería haberse tenido en cuenta en lo criterios de reparto la tasa de desempleo de cada municipio a la hora de hacer el reparto de las ayudas, y ha agradecido el trabajo de los técnicos de la Diputación para sacar adelante este plan, así como la voluntad política por que llegue cuanto antes a los pueblos.

Francisco Ángel Sánchez, portavoz de IU, que gobierna con el PSOE en la institución provincial, se ha sumado, como el resto de grupos, al agradecimiento a los servicios técnicos de la Diputación, "que han trabajado en tiempo récord, y a la disposición de todos los grupos provinciales".

La portavoz del Partido Popular, María Luisa Ceballos, se ha mostrado "completamente de acuerdo con la necesidad de este plan, y así lo dijimos en el documento de medidas que presentamos hace más de un mes", en referencia a la propuesta que su grupo hizo a la institución para hacer frente a las consecuencias de esta crisis sanitaria. Los populares consideran que el plan "abarca todas las cuestiones necesarias, y teniendo en cuenta que la situación va a ser muy difícil en los próximos meses, es un buen plan y lo agradecemos en nombre de los alcaldes y alcaldesas del PP". No obstante, ha lamentado no haber tenido tiempo suficiente para analizarlo con detenimiento, a lo que el presidente le ha contestado que la urgencia de las medidas marcaron "ese tiempo escaso y esos ritmos, pero no hay nada nuevo respecto a lo que se comentó en el Consejo de Alcaldes".

Finalmente, el portavoz socialista, Esteban Morales, ha destacado "la cogobernanza, que se ha demostrado en las reuniones del presidente con los alcaldes de la provincia, ejemplo de lo que deben hacer otras administraciones a la hora de articular medidas para los municipios, escuchar a los alcaldes", y ha reiterado la "eficacia de la Diputación" en asuntos como este, "que creo que es ejemplo de la utilidad de esta institución".