Coronavirus en Córdoba: Un plan de más de 875.000 euros ayudará a combatir los efectos del covid-19 en Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha aprobado un plan económico y social que por un importe de 875.842 euros, tiene como objetivo paliar a través de ayudas sociales a las familias más afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus y otras de carácter económico destinadas a impulsar el desarrollo económico de comercios y pymes, igualmente afectados.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Un plan refrendado por los cuatro grupos municipales -PP, PSOE, UVE y Cs- en una sesión plenaria celebrada telemáticamente en la noche de este pasado lunes 27 de abril y que comenzaba con un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de la pandemia del coronavirus. Como explicaba el alcalde Fernando Priego (PP), se unen también a una serie de ayudas fiscales a esas empresas y comercios afectados, que pasan por la supresión de abonar las tasas y precios públicos. durante el tiempo que dure la crisis sanitaria.

Antes del visto bueno al plan, hubo que aprobar la modificación de partidas presupuestarias, la creación de otras nuevas y una serie de créditos extraordinarios, paliar los efectos que ahora se hacen notar y que se sucederán en las próximas fechas.

Unidad de acción política en una sesión plenaria en todos los asuntos abordados, que permitió la aprobación de una ordenanza reguladora de las obras que tiene por objeto regular los medios de intervención y procedimientos de tramitación de los diferentes tipos de licencias urbanísticas, a modo de guía informativa para los ciudadanos.

También se aprobó el expediente de gasto plurianual 2020-2022, por un importe de 2.183.582,19 euros para financiar la construcción de un edificio de aparcamientos en altura en un solar de propiedad municipal en la calle Julio Romero y cuya licitación será en las próximas semanas.

Las obras, cuya duración sería de unos 12 meses, permitirán la construcción de un aparcamiento en altura en un solar de 887,07 metros cuadrados.

Según el proyecto técnico, este permitirá dotar a la ciudad en pleno centro urbano de un aparcamiento de cinco plantas --tres en altura, una en sótano y otra en planta baja- siendo la superficie total construida de 4.463,22 metros cuadrados sobre una superficie útil de 4.046,93 metros cuadrados.

El total de plazas de aparcamiento con el que contará será de 153, de las que 33 se encontrarán en el sótano, 24 en la planta baja, 31 en la planta primera e igual cantidad en la planta segunda y 34 plazas en la tercera planta.

Propuestas del sector hostelero

Por otra parte, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, AECA, a través de su vocalía de Hostelería y Turismo, avalada por 90 establecimientos, el 95% del sector hostelero egabrense, ha presentado una serie de propuestas y peticiones a la Mesa Local de Turismo organizada por la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cabra, al objeto de hacer frente al impacto económico y social del coronavirus ya que más de 500 puestos de trabajo han sufrido el cese.

Para ello ha presentado de un documento base sobre el que trabajar con medidas para la citada reactivación del sector, solicitando se estudien dichas aportaciones, mejoras o correcciones.

Entre estas se encuentran reformular la nomenclatura de la mencionada mesa de trabajo y denominarla “Mesa sectorial de trabajo de Hostelería y Turismo” y ampliación de los integrantes de la misma, para que además de los hasta ahora integrantes, se contase entre otros con personal técnico compuesto por un representante de cada uno de los Cuerpos de Seguridad del Estado ya que ellos tendrán la obligación de hacer cumplir muchas de las normas que se impondrán al sector junto a técnicos del Distrito Sanitario en su calidad de inspectores sanitarios por razones similares a los anteriores.

También entre otras propuestas se encuentran la creación de una “Oficina de asesoramiento y ayuda municipal Covid-19” , la supresión de todos los impuestos de carácter local para las empresas del sector como son agua, basura e impuesto de bienes inmuebles, entre otros, la eliminación total de la tasa de veladores; la concesión de subvenciones y ayudas a fondo perdido para ayudar a sufragar gastos fijos como alquiler, abono del autónomo e incentivar la re-contratación del personal tras no poder acogerse a los ERTEs en marcha, ya que el volumen de trabajo mermará en la mayoría de los casos por encima del 40%.

De igual forma solicitan apoyo para la desinfección periódica de todos los locales de hostelería en la medida de lo posible, al igual que se ha realizado en las calles o en los centros de educación de la localidad; la creación de un certificado que acredite y garantice las medidas higiénico-sanitarias en los locales de hostelería egabrenses e incentivar a los propietarios de los locales, eximiéndolos de sus propios impuestos si condonan los alquileres.

Otras propuestas para las que solicitan su estudio en la mencionada mesa serían habilitar zonas de terraza para los establecimientos que por problema urbanístico en condiciones normales no disponen de esta y para los que sí que disponen, permitir su extensión para no tener que restar muchas mesas, cuando se exija la separación mínima por seguridad y la celebración de talleres gratuitos para implantar nuevos modelos de venta como delivery, Carta QR, pagos con Bizum, al ser herramientas que fomentan el no uso de dinero físico, contribuyendo, por tanto a la no propagación de la enfermedad.