Coronavirus en Córdoba: patronal y sindicatos "bendicen" el acuerdo en defensa del empleo

No hay dudas entre empresarios y representantes de los trabajadores a la hora de valorar el acuerdo en defensa del empleo firmado el lunes en Madrid por los agentes sociales y el Gobierno. CECO y los sindicatos provinciales de UGT y CCOO han remarcado hoy la oportunidad de la firma de este documento que prorroga los expedientes de regulación de empleo (ERTE) hasta el 30 de junio, y que este martes fue aprobado por el Consejo de Ministros. El presidente de CECO, Antonio Díaz, asegura que este acuerdo es «una prueba más de la fuerza que tiene el diálogo y el acuerdo», por lo que defendió el establecimiento de mesas de diálogo como un instrumento «valiosísimo» para la búsqueda de la paz social y de soluciones compartidas. Díaz considera que la prórroga de los ERTE es «un balón de oxígeno impresionante para las empresas y para los autónomos, que han tenido que solicitar un ERTE por fuerza mayor». Además, según indica, se mantendrán en aquellos sectores que van a necesitar más plazo.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Cordoba, Jaime Sarmiento, asegura que el acuerdo «prolonga las garantías de los trabajadores y de las empresas, se crean mecanismos de control, evitando lo que pasó en anteriores crisis, en las que el trabajador era el más vulnerable». «Este acuerdo ha conseguido salvar empleo y empresas, cosa que antes no ocurría. Hay sensibilidad del Gobierno y se está negociando para que no paguen la crisis los trabajadores», añadió.

En este sentido, la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, indica que el documento firmado «es muy importante, ya que se renuevan los ERTE más allá de la fecha de vigencia del estado de alarma por el coronavirus en las mismas condiciones que las recogidas en el último acuerdo, es decir, sin consumir las prestaciones por desempleo e incorporando a las personas que por no tener las cotizaciones de doce meses en circunstancias normales no podían haber accedido a estos ERTE». Para CCOO, la regulación especial de los ERTE «ha salvado, en estos dos meses de paralización intensa de la economía, miles de puestos de trabajo en Córdoba y no digamos en España».