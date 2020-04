Coronavirus en Córdoba: Pascual Rovira supera el covid-19 y regresa a la reserva de burros de Adebo

Después de 26 días de cuarentena, Pascual Rovira, presidente de Adebo, en Rute, ha recibido el alta médica por el coronavirus. En este caso la enfermedad la ha pasado confinado en casa y con seguimiento médico por teléfono. Afortunadamente los síntomas no han sido graves, "aunque sí he pasado muchos días de fiebre, todo agravado con mi diabetes", explica el presidente de esta asociación de defensa del borrico. Durante este tiempo ha seguido las normas dictadas por los profesionales del centro de salud de Rute. "He estado viviendo en una habitación y un cuarto de baño para mí solo", señala Rovira, que reconoce que “he echado de menos mis burritos y la sierra donde se encuentra la reserva de Adebo".

Durante estas semanas ha sido fundamental la ayuda de su hijo Kisco Rovira para atender el centenar de burros que protege estas asociación conservacionista ruteña. En estos momentos de pandemia mundial, Adebo se ha convertido "en la pionera en la protección de estos animales en toda España", explica Pascual Rovira. En este último año, "el secretario técnico del libro de conservación de raza, Joaquín Santaolalla, ha constatado la desaparición de la totalidad de los núcleos ganaderos de conservación de burros", alerta el presidente de Adebo, que ha quedado solo su asociación con más de 70 animales de razas españolas. "Han desaparecido y han terminado en el matadero los animales del centro de Malpica, en Palma del Río, el histórico núcleo Conde de Aguilar, de Paradas o la famosa ganadería Miura que tenía un núcleo de 40 animales", detalla Rovira.

En estos momentos se ha diezmado la conservación de razas autóctonas en España, "después de que todos estos preciosos ejemplares se hayan convertido en pienso para perros, volvemos al SOS que lanzamos en los años noventa", alerta el presidente de Adebo.

Nada más salir de la enfermedad, Pascual Rovira ha vuelto con sus animales. "Esto sí que ha sido sanador para mí, volver con mis burritos, encontrarme con la naturaleza y escuchar los pájaros", reconoce. Han sido días duros, añade. Durante este tiempo ha estado leyendo al ensayista francés Paul Lafargue y su libro Derecho a la pereza. "Ahora me toca estar con mis animales y poner en práctica lo aprendido en el libro", concluye Rovira.