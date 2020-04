Coronavirus en Córdoba: en el paro y sin recursos

Uno de los colectivos más afectados por la actual pandemia del coronavirus es el de los vendedores ambulantes. Las personas que habitualmente vendían ropa o fruta en los mercadillos se vieron de pronto en el paro de un día para otro. Autónomos en su gran mayoría, se encuentran en una situación muy difícil, pues siguen generando gastos a pesar de que no tienen ningún ingreso. Sin ahorros para subsistir, hay quien reconoce que no tendrá más remedio que ir a los puntos de reparto de alimentos para mantener a sus familias.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Antonio Torcuato es el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Córdoba (Comacor). Este cordobés de 51 años lleva desde los 13 trabajando en los mercadillos, actualmente vendiendo ropa. «Formamos un colectivo muy vulnerable que si ya antes del cierre estaba mal, ante tanta competencia, ahora peor».

Torcuato recuerda que «fuimos los primeros del sector comercial a los que mandaron a casa el 13 de marzo. Tuvimos entonces una actitud colaboradora, a pesar de que nuestra economía es de supervivencia y que tuvimos que dejar la mercancía de primavera y verano, ya pagada, en las furgonetas».

El colectivo de los vendedores ambulantes lo forman «entre 400 y 500 familias que viven directamente de los mercadillos. Pero hay más gente afectada, los que colaboran algunos días y la gente a la que le compramos», dice Torcuato, que pide que «nos ayude el Ayuntamiento».

José Luis Santiago tiene 29 años, lleva doce en el mercado ambulante, está casado y tiene tres hijos. Junto a su esposa llevaba un puesto de ropa y bisutería. Santiago relata con desesperación que «estamos en una situación extrema. Al no recibir ninguna ayuda, nos hemos visto sin nada y obligados a irnos a casa de mi suegro».

Santiago cuenta que «el género en el que invertimos el dinero es de esta época. Cuando volvamos nos encontraremos con que no servirá y que no tendremos recursos para conseguir otro nuevo».

«Ahora necesito pastillas para dormir y me levanto con pesadillas, pues tenemos pedidos unos préstamos que no sabemos cómo vamos a pagar. La ayuda del Gobierno, aunque nos la den, no nos solucionará nada. Me he visto obligado a pedirle dinero a amigos y familiares, algo que creí que nunca haría, pues soy un trabajador nato. A lo mejor tengo que ir ya a los puntos de reparto de comida», relata.

Mujeres vendedoras

Eva Luque tiene 48 años, lleva más de 20 en los mercadillos y tiene un hijo. «El pasado 13 de marzo ya había comprado toda la ropa de temporada que ahora tengo en la furgoneta. Ahora pago el autónomo y los recibos pero sin disponer de ingresos. No hay derecho», se queja con rabia. «Hay puestos del que viven dos o tres familias y lo peor es lo que se nos viene encima. Nos cuentan que el mercado al aire libre será lo último en abrirse», dice. Carmen Pontes tiene 47 años, lleva 33 en el mercado ambulante, está casada y tiene dos hijos. Junto a su esposo posee un puesto de ropa interior y del hogar. «Si las ventas ya no estaban tan boyantes como antes, al menos se podía comer y vivir dignamente, pese a que daba un tercio menos que hace veinte años», apunta. «Haremos lo que nos digan», dice con resignación, pero añade que «la incertidumbre es lo peor. No sabemos ni cuando vamos a volver ni si nos darán ayudas. Hemos pedido la del Gobierno pero no sabemos si nos la darán».