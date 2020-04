Coronavirus en Córdoba: la oposición pide medidas para hacer frente a la crisis en Pozoblanco

Los tres portavoces de los grupos municipales en la oposición al equipo de gobierno en el ayuntamiento de Pozoblanco, Rosario Rossi (PSOE), Pedro García (Ciudadanos) y Miguel Calero (IU), ratificaron este martes cada uno de los puntos que contiene el documento que registraron en el Ayuntamiento en la mañana del lunes 27 de abril pidiendo la convocatoria de un pleno extraordinario telemático al amparo del artículo 46 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Y se ratificaron después del anuncio del equipo de gobierno local del PP en la tarde de este lunes de destinar un millón de euros a un Plan Extraordinario de Reactivación de Pozoblanco.

Para la oposición ese anuncio no variaba su postura, ya que consideraban que el equipo de gobierno anunció un plan pero no el contenido. Así la oposición pide que el pleno extraordinario que han solicitado aborde la realización de una modificación de crédito inicial que movilice «al menos» 500.000 euros con cargo al presupuesto municipal para atender las situaciones más urgentes, Según los tres partidos de la oposición, esa cantidad se podría detraer de partidas que no se prevén ejecutar este año o de hacerlo sería en menor cantidad como el Salón del Libro, Slow Music Festival, actividades celebradas en el teatro, otras de carácter cultural, deportivas o destinadas a juventud o aportación al programa de teatros públicos. Además, se insta al equipo de gobierno pozoalbense a crear una línea directa de ayudas específica para autónomos y pymes de la localidad, compatibles con otras similares impulsadas por otras administraciones, así como crear una línea directa de ayudas específica para el sector hostelero y turístico de Pozoblanco.

Por otro lado, piden crear una línea de ayudas para las familias más vulnerables que les garantice las necesidades básicas. En su escrito, los tres partidos instan al PP a adoptar, entre otras acciones, una modificación de crédito de cuantía suficiente para pagar de forma inmediata las ayudas al alquiler del año 2019 y las ayudas a la natalidad de los años 2018 y 2019, así como la firma del convenio y aumentar la partida con las asociaciones que vienen trabajando con colectivos vulnerables.

Otras medidas que se barajan por parte de PSOE, Ciudadanos e IU sería la modificación del reglamento de la caja de crédito municipal con el fin de facilitar su acceso a nuevos beneficiarios y aumentar los importes.