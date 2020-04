Coronavirus en Córdoba: "Nos ha tocado la quiniela"

“Nos ha tocado la quiniela”. Lo dice sin ningún tipo de duda Fernando Fuentes, uno de los tres hijos de Fernando Fuentes y Mercedes Molina, de 82 y 74 años respectivamente, y que acaban de salir del Hospital Universitario Reina Sofía tras superar el coronavirus que les llevó a ingresar allí el pasado 25 de marzo. El recibimiento que le dieron sus vecinos se ha hecho viral y todavía les emociona recordarlo. Mercedes asegura que “fue demasiado”: toda la calle del Cordel de Écija en la que viven salió a aplaudirles a los balcones; un aplauso que cura en parte las dos semanas que esta familia ha vivido en vilo.

La hermana de Mercedes, algo mayor que ella y enferma de Alzheimer también dio positivo y ha estado ingresada, así que todos creen que el contagio de Mercedes se produjo cuando esta acudió a acompañarla “un ratito a su casa”, como hace cada tarde. Al final todos se han curado a pesar de que tengan “edades complicadas”, como dice Fernando hijo, porque ese era uno de los grandes temores a los que se enfrentaban: sus padres pertenecen a la población de riesgo y con algunas patologías. Fernando, 82 años, “ha sido albañil toda la vida y fumador”, y Mercedes, ama de casa, aunque trabajó también en la Lavandería El Cisne, en la Torrecilla, cuenta su hijo. “Sabíamos que era complicado que salieran los dos, estamos muy agradecidos a los profesionales del hospital”.

La primera en ingresar fue Mercedes. “Me había tirado 15 días tosiendo en casa, fui al ambulatorio del Sector Sur y me llevaron al hospital”. A la siguiente noche, en su segundo día de ingreso llamó a Fernando, su marido, para ver cómo estaba y "si se había acostado ya" y el le dijo que estaba también en el hospital, esperando que le dieran habitación. Mercedes avisó a las enfermeras y estas consiguieron que compartieran habitación. “Llegó a las 3 de la madrugada y las enfermeras dijeron: ya tiene aquí a su marido”, recuerda agradecida. Mercedes dice que la presencia de Fernando en la habitación colaboró en su mejoría: "que él estuviera ayudó a que me curara, al poder compartirlo todo con el, llevamos 47 años casados”.

Su hijo narra la angustia de saber que sus padres estaban ingresados, pero también agradece el trato “estupendo” del personal y como las llamadas que les hacían les permitían saber “por el tono de voz, como estaban”. “Han estado 16 días ingresados, sin salir de la habitación, sin poder ni siquiera tocar el pomo”, dice Fernando.

El recibimiento del barrio demuestra, a su juicio, “el cariño que hay entre los vecinos, aquí nos conocemos todos, hemos vivido toda la vida en estas calles”. A Mercedes, eso cuenta, le han ayudado anímicamente los dibujos que les enviaban sus cuatro nietos, de entre 7 y 14 años y las llamadas que les hacían. “No les he visto la cara a los médicos porque iban con los trajes, así que si me los encontrara por la calle no podría reconocerlos, pero les estoy muy agradecida”. Mercedes dice que sale a su balcón a aplaudir, a las ocho de la tarde, ahora con más motivo todavía.