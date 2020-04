Coronavirus en Córdoba: Noelia López: "Mis hijos están viendo que se van a quedar atrás"

Noelia López, vecina de la avenida de Barcelona, es madre de tres hijos de 3, 8 y 11 años de edad, y asegura que la enseñanza vía online por el confinamiento del coronavirus les resulta "bastante complicada", ya que en casa solo tienen teléfonos móviles y no ordenador ni tablet.

A esto añade que "los códigos que nos han proporcionado no le funcionan a la mitad de la clase" y que tampoco tienen acceso a los libros, por lo que cuando los profesores proponen repasar temas, sus hijos no pueden hacerlo. Para que estos niños hagan tareas, ella copia en folios los ejercicios.

De este modo, explica que recibe fichas de las asignaturas de inglés y francés, pero "en sociales, naturales o lengua están repasando temas y no pueden ni hacer la actividades".

Noelia señala que sus hijos "están viendo que se van a quedar a atrás, porque si no pueden hacer matemáticas o lengua, están viendo que cuando vuelvan al colegio habrá niños que no estén al día porque no hayan podido acceder a los libros".

Esta madre se muestra comprensiva y afirma que la continuidad de la enseñanza "se debería haber organizado de otra forma, aunque entiendo que no ha habido tiempo". También manifiesta que se encuentra "preocupada y ayer estaba hasta con ansiedad cuando nos mandaron las tareas para la semana, porque te lo envían por los grupos de Whatsapp y tengo que llevar tres", y todo ello con la inquietud que genera la limitación de medios.

En esta línea, destaca que "nos gustaría comprar un ordenador, pero la situación económica no lo permite. En casa solo trabaja mi marido y ahora se ha quedado en paro", lamenta.