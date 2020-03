Coronavirus en Córdoba: al menos una treintena de hoteles anuncian cierres temporales

Desde el principio de la crisis sanitaria del coronavirus se ha venido diciendo que uno de los sectores que más se resentiría, si no el que más, sería el del turismo y la hostelería. La provincia de Córdoba no está siendo ajena a esta circunstancia, pues los establecimientos hoteleros están anunciando cierres temporales. Desde la Asociación de Empresas de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), su presidente, Alejandro Navarro, ha señalado que hasta la mañana de este martes han sido unos treinta los hoteles de la provincia los que han anunciado cierres temporales. "Son paradas técnicas", matiza Navarro, que indica que su colectivo pretende "contribuir a la solución de la situación, no ser parte del problema".

Para llevar a cabo estos cierres temporales, las empresas, según ha explicado a este periódico Navarro, se están acogiendo a la modalidad de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con la intención de recuperar la normalidad apenas revierta la situación. "Tal y como está la situación no tiene sentido mantener los negocios abiertos", considera el presidente de Aehcor, "ni por la estabilidad económica de los negocios ni por la salud de los empleados". Por ello, desde Aehcor se suman a las demandas del empresariado a nivel nacional de pedir medidas de apoyo al sector para poder mantener la actividad.

Por otro lado, Alejandro Navarro señala que son varios los empresarios que han manifestado su intención de poner sus establecimientos al servicio de la sanidad si llegara el momento en que la situación lo demandara.