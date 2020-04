Coronavirus en Córdoba: Medina Azahara crea su versión rockera del 'Resistiré' en respuesta a sus fans

La banda cordobesa Medina Azahara no ha podido resistirse a la petición de sus fans y ha creado su propia versión rockera del que bien podría considerarse el himno del confinamiento por el coronavirus, Resistiré. Grabada por los miembros de la banda cada uno desde su casa, el batería y el teclista, Ibáñez y Nacho, se han encargado de mezclarlo todo en estudio y crear el montaje y el videoclip, según ha explicado Manuel Martínez, a quien la música le está ayudando a sobrellevar el encierro. "Aguantamos haciendo música", explica, lo que no le ha cortado la inspiración, que sigue floreciendo de puertas adentro.

Sobre el tema del confinamiento, prefiere no convertirlo en tema de ninguna canción. "Creo que cuando salgamos de esta habrá que pasar página y olvidar lo que estamos viviendo lo más rápidamente posible, así que mejor no abundar mucho en el tema", ha explicado. De momento, ya son tres las canciones que Medina Azahara ha editado desde que empezó el encierro el pasado 14 de marzo: Siempre estarás en mí, Necesito respirar y esta última, Resistiré. "No habíamos cantado nunca esta canción", explica Manuel Martínez, que la oyó por primera vez en la iglesia de La Magdalena. "La hizo el coro y me encantó, yo no la había oído nunca y me quedé con ganas de hacerla", afirma, "es una canción muy agradecida que permite muchas variaciones".

Sobre futuras versiones o temas durante el confinamiento, dice que "todo va a depender de lo que dure esto", aunque confía en que "podamos salir de casa lo antes posible".