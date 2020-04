Coronavirus en Córdoba: Malestar empresarial por la incertidumbre del plan de desescalada

Inconcreto, antieconómico, incierto y limitado son algunos de los calificativos con los que los empresarios cordobeses han recibido este miércoles el plan de desescalada avanzado el martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A espera de su desarrollo para conocer en profundidad cómo se aplicará, hosteleros, comerciantes y agricultores advierten de que la aplicación por fases y provincias puede llevar a numerosas empresas cordobesas a retrasar la vuelta a la normalidad por la falta de rentabilidad económica que supondría su apertura parcial con el mismo personal que si estuvieran a plena actividad. Por eso, como señalan los hosteleros, la fecha de apertura que bajaran van desde el 11 de mayo de este año al 2 de marzo del 2021, pues consideran que no hay seguridad para reiniciar la actividad. Y no olvidan que con la movilidad limitada y el cierre de la Mezquita-Catedral, para el sector del turismo todo es más complicado.

Este miércoles, fuentes del Cabildo Catedral han precisado que no hay fecha para la reapertura del principal monumento de la provincia, ya que se encuentran a la espera de que las autoridades sanitarias marquen las pautas. En ese plan de desescalada, en principio, los monumentos abrirían al público en la fase 2, es decir, a partir del 25 de mayo. Los comerciantes, por su parte, ven positiva la reapertura de los establecimientos, pero no es el escenario al que aspiraban por los costes que implica levantar las persianas con grandes limitaciones de acceso.

Rafael Bados (Comercio Córdoba)

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ve con buenos ojos la vuelta a la normalidad, aunque advierte de las dificultades que entraña abrir las puertas por etapas, además de reclamar más claridad y precisión en el plan de desescalado. “No es el mejor de los escenarios en el que vamos a volver a la actividad. Ese escalonamiento tiene una serie de hándicaps que van a hacer muy complicada esta vuelta”, señala Bados, que remarca los costes de abrir cuando se limita los accesos a los establecimientos y las dudas existentes por las condiciones higiénico-sanitarias que se tienen que aplicar en los comercios. “Habrá muchos comercios que posiblemente decidan no abrir porque con los gastos que habrá no les saldrán las cuentas”, precisa el presidente de los comerciantes cordobeses. Por eso, reclama que se tenga más en cuenta a un sector “tan importante” para la economía de Córdoba, que genera el 27,5% del empleo y de la riqueza. “¿Qué sucede con los alquileres, hipotecas o las condiciones de los ERTE, que pedimos que se flexibilicen?”, dice Bados. Así, el presidente de Comercio Córdoba piensa que si las empresas tuvieran que recuperar a todos los trabajadores desde el primer momento "podría poner en peligro la viabilidad de muchas empresas". “Confío en que el comercio no vuelva a ser el patito feo de esta crisis y el gran olvidado, porque la relevancia del sector es para tenernos en cuenta”, indica. Y reitera las previsiones de cierres que puede generar esta crisis sanitaria: “Hasta el 30% de los establecimientos pueden no abrir”. Ante esta situación, hace un llamamiento a los consumidores cordobeses para que "ahora más que nunca apoyen al comercio local, por la importancia que tienen en la economía y el empleo de la ciudad. Los necesitamos más que nunca".

Francisco de la Torre (Hostecor)

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, habla de “desasosiego e incredulidad” tras conocer el avance del plan de desescalada. “A todas luces es inadmisible e inviable y muestra un total desconocimiento del sector”, critica el representante de los hosteleros cordobeses. “Es ilógico que se pueda plantear la apertura de un negocio al 30% de su capacidad, porque es antieconómico sin haber profundizado en el resto de necesidades, como es conocer qué pasará con los ERTE que afectan a los trabajadores”, puntualiza. Además, lamenta que no se hable de ayudas fiscales, de exoneración de impuestos. “Desde Hostecor el mensaje es el de negarnos a abrir en estas condiciones porque nos llevaría a una total ruina”, advierte. “Si se decía que se querían reforzar las terrazas, ¿cómo se puede limitar al 30% su capacidad?”, critica. Por eso, considera que este plan es un “desprecio” al sector hostelero, una actividad que “da muchos puestos de trabajo y de la que dependen muchas familias”.

Alejandro Navarro (Aehcor)

El presidente de la Asociación de Establecimientos de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Alejandro Navarro, piensa que antes que levantar la prohibición de apertura se debe acometer un plan para activar el sector turístico para generar demanda, además de facilitar la movilidad entre provincias, comunidades y países. Por eso no ven una apertura a corto plazo: “Barajamos fechas que van desde el 11 de mayo hasta el 2 de marzo del año que viene”, señala Navarro. “Junto a las medidas paliativas hay que adoptar ya incentivos”, insta el presidente de Aehcor, que también pide más información para conocer lo que pasará con los ERTE. “Es lamentable la información que nos está llegando, que genera gran incertidumbre”, añade. A esta incertidumbre une la pérdida de atractivo para un visitante si la Mezquita-Catedral está cerrada. “Necesitamos que se mantengan los ERTE, que se transmita un mensaje de seguridad y promoción, pero también dotado de contenido. Y garantizar que las personas que vienen a los establecimientos no están contagiadas o si nuestros empleados lo están”, termina.

Cabildo Catedral

El Cabildo Catedral no tiene aún un plan para la reapertura de la Mezquita-Catedral. Fuentes consultadas han precisado que están a la espera de lo que dicten las autoridades sanitarias. “Tenemos que seguir viendo cómo se suceden los acontecimientos. Queda un mes para la previsión de apertura de los monumentos, por lo que esperaremos a los que nos digan las autoridades sanitarias”, indican estas fuentes. La Mezquita-Catedral, que recibió el año pasado más de dos millones de visitas, cerró sus puertas el 13 de marzo y solo se ha mantenido abierta para el culto. Precisamente, la Diócesis de Córdoba ha mantenido los cultos en las iglesias de la provincia, aunque con estrictas medidas de seguridad e higiene y limitando el aforo. Salvo aquellas iglesias en las que los sacerdotes eran mayores y población de riesgo, que cerraron, se han seguido celebrando las misas y dando la comunión. Además, una veintena de iglesias han retransmitido a través de internet sus cultos, según han precisado fuentes de la Diócesis de Córdoba.

Federación ATA

El presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, celebra la vuelta a la normalidad, aunque critica que los autónomos se hayan enterado por la prensa del plan de desescalada. Por eso, Amor espera que el Gobierno “no cometa los errores” de la fase inicial de la pandemia. Amor demandó que se prorroguen los ERTE a después del verano y que en algunos sectores como la hostelería o la cultura lleguen a diciembre. “Los ERTE están salvando muchas empresas y actividades, Si la incorporación de los trabajadores no está en relación con la actividad tendremos un problema de viabilidad”, explica. Además, reclama al Gobierno más agilidad en los créditos concedidos a pymes y autónomos.

Rafael Sánchez de Puerta (Cooperativas Agroalimentarias)

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias en Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, considera que el sector agroalimentario ha sido uno de los que han estado más cercanos a una situación de normalidad durante esta crisis al considerarse un sector esencial. Sin embargo, advierte de los problemas que están teniendo los agricultores y ganaderos por las dificultades de movilidad de mercancías, la falta de mano de obra o el cierre del canal Horeca. “Nuestros problemas vienen de que necesitamos una mayor dinamización de los mercados y la apertura del canal Horeca, que ha tenido una especial incidencia en productos como el ibérico o el ovino”, explica Sánchez de Puerta. “Tendremos que ir adaptándonos poco a poco a la nueva realidad y, con las medidas sanitarias necesarias, todo lo que sea acelerar la normalidad es fundamental para la agricultura”, precisa.

