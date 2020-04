Coronavirus en Córdoba: Laboratorios privados solo podrán hacer test con prescripción médica

El BOE publicó el pasado martes una orden por la que el Gobierno pone a los laboratorios privados al servicio de la sanidad pública para hacer los test del covid-19. A partir de entonces, estos centros solo podrán hacer las pruebas si existe una prescripción médica y siempre siguiendo los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad.

El objetivo que se persigue con ello es evitar que los test acaben haciéndoselos solo quienes pueden pagarlos (los PCR cuestan unos 150 euros, mientras que los serológicos, que solo detectan anticuerpos, oscilan entre los 40 y los 70 euros) y aliviar la presión en los laboratorios de la sanidad pública, ya que precisamente la escasez de estas pruebas y los escasos laboratorios y personal que estaban habilitados para hacerlas ha sido uno de los grandes problemas en esta crisis sanitaria para poder realizar test de forma masiva.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Hasta esta misma semana, laboratorios y centros médicos privados de la provincia han estado ofreciendo las pruebas para diagnosticar el covid-19, y se han hecho test a particulares y a empresas que han pagado por hacérselas a sus trabajadores. Pero en los últimos días ha cambiado, al menos de forma oficial. Ahora, en teoría, si un ciudadano llama a un laboratorio y pide cita para hacerse el test seguramente le dirán que no pueden hacérselo, y menos aún sin prescripción médica, aunque lo cierto es que no es así en todos los casos.

Ayer mismo, Diario CÓRDOBA comprobó que todavía se siguen dando citas en algunos lugares tanto de la capital como de la provincia, aunque no son muchos, y el paciente no tiene por qué tener síntomas ni ir con la prescripción de un médico. Advierten, eso sí, que no hacen el test PCR, sino el de anticuerpos, por el que cobran de media unos 60 euros.

La realización de las pruebas ha generado en los últimos días gran confusión entre los laboratorios, sobre cuáles pueden hacer los test y en qué circunstancias, pese a la norma publicada. También entre las farmacias. Aunque hay farmacias que cuentan con laboratorio y hacen analíticas, en este caso la orden ministerial las deja fuera, y así se lo ha comunicado el Colegio de Farmacéuticos, en un escrito en el que se explica que "la indicación para la realización de las pruebas diagnósticas del covid-19 deberá ser prescrita por un facultativo con directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por las autoridades sanitarias competentes. Actualmente no se incluye a las oficinas de farmacia, por tanto, en la fecha actual no se puede realizar ninguna prueba de detección de covid-19".

Para aclarar la confusión creada al respecto, fuentes de la Junta de Andalucía confirmaron ayer que han notificado a los laboratorios privados la orden del Gobierno publicada el pasado 14 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se les ha requerido además un inventario de existencias, tal y como dictamina Ministerio de Sanidad. Las mismas fuentes avanzaron que la próxima semana habrá una reunión con representantes del sector para analizar la situación y determinar la hoja de ruta que se seguirá a partir de ahora.