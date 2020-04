Coronavirus en Córdoba: los jóvenes abogados sufren un retraso para ejercer su profesión

La suspensión de pruebas y exámenes debido al estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus está afectando a muchos futuros profesionales, que, al final de sus carreras, ven cómo el covid-19 se ha convertido en una barrera que ha frenado en seco sus proyectos. Es el caso de los jóvenes abogados, que, tras terminar su grado en Derecho y el máster, no pueden acceder a la prueba de aptitud profesional para la abogacía 2020 para colegiarse, un requisito indispensable para ejercer su carrera, debido al aplazamiento sine die de este examen.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Casi 7.000 personas en España están afectadas por esta situación, según señala la joven cordobesa Beatriz Serrano, que debía haber hecho su examen de ingreso en el Colegio Oficial de Abogados de Córdoba el pasado 28 de marzo y como ella otros 70 u 80 alumnos que también han acabado su máster en la universidad pública, a los que hay que añadir los que lo hayan realizado en centros privados.

"Mi intención era crear mi propio despacho de abogados cuanto antes", dice Serrano, que comenzó su máster en el 2018 y lo finalizó en enero del 2019. “Desde que nos notificaron el aplazamiento de la prueba el 10 de marzo no hemos recibido información alguna, no nos dan otra solución y no sabemos en qué fecha se podría celebrar ese examen”, lo que provoca serias consecuencias, tanto laborales como económicas, para estos jóvenes profesionales. “Ahora mismo estamos es un limbo, en una zona gris”, continúa Serrano, que asegura que sin colegiarse no pueden acceder al mercado laboral, ya que prácticamente todos los despachos de abogados exigen este requisito. “Tampoco nos podemos acoger a ningunas practicas universitarias, puesto que el expediente lo tenemos cerrado”, prosigue esta joven abogada, que asegura que las consecuencias también afectan a los ciudadanos porque para entrar en el turno de oficio se necesitan tres años de ejercicio efectivo y de colegiación, que ahora se están posponiendo”.

En la misma situación se encuentra Alejandro Romero, que considera que esta situación es complicada no solo para los que pretendían montar su propio despacho de abogados, sino para todos aquellos que necesitan adentrarse en la profesión “para la que llevamos estudiando más de seis años”. “Creemos que un examen tipo test de 75 preguntas que tiene una tasa de aprobados muy alta no nos va a capacitar más de lo que ya estamos”, continúa Romero, que espera que sirva de a algo la demanda que el pasado domingo realizó una plataformas de afectados por el aplazamiento de esta prueba, que ha enviado una comunicación al Ministerio de Justicia pidiendo que, en caso de que no se pueda realizar el examen, ya sea de forma presencial o telemática, y dadas las circunstancias en que nos encontramos, de algún modo "se nos pueda exonerar de ese examen, se nos permitiera colegiarnos y, por ende, ejercer la profesión, cuya práctica sí que nos aportaría más conocimiento y experiencia".