Coronavirus en Córdoba: un joven cordobés reclama su repatriación desde Colombia

Pedro Diéguez es un joven cordobés al que su afición profesional por el café le ha hecho vivir una situación angustiosa que le ha llevado a verse solo, sin recursos y sin posibilidad de regreso desde Colombia a Córdoba de manera inmediata, pues ahora que se está iniciando la desescalada en España, después de casi dos meses de confinamiento, él sigue esperando una cabo al que asirse para recuperar la normalidad y volver a abrazar a los suyos. Por el momento, si nadie le ayuda no podrá hacerlo y tampoco puede volver a Perú, donde reside con su pareja, al haberse cortado las comunicaciones para personas que no sean naturales del país andino.

En situaciones similares se encuentran unos 200 españoles más que han remitido un escrito a la embajada de España con la relación de los nombres para que se haga lo posible por repatriarlos.

La peripecia de Pedro se inició el 27 de enero, cuando se desplazó con su pareja desde Cuzco (Perú), donde residían, para hacer unos cursos sobre café especial en Armenia (ciudad colombiana). Cuenta Pedro que “hicimos una inversión fuerte para poder venir aquí y formarnos en profundidad en el mundo del café, aquello a lo que nos dedicamos y nos apasiona”. Pero cuenta que nada le ha salido bien, porque el coronavirus llegó también a Colombia “y nos cerraron la escuela de café, las fronteras, y las posibilidades de poder salir del país y regresar a Perú”. Para intentar buscar una solución, indica que se fueron hasta Medellín “para estar más cerca del aeropuerto y poder movernos rápido en caso de que se abriese un vuelo de repatriación”. Y eso ocurrió, el 11 de abril, pero solo ella pudo tomarlo porque a él no se lo permitieron : “solo peruanos, no para residentes”. “Tuve que decirle adiós y ya me mentalicé de que mi única posibilidad de estar en algún lugar seguro era en España”.

Esta vía tampoco se le ha mostrado expedita, pues por el momento sigue sin conseguirlo, aunque no ha dejado de intentarlo. Explica, en una carta dirigida a la embajada y a la que ha tenido acceso este periódico, que se apuntó a las listas desde el 22 de marzo. “El 7 de abril me llamaron para preguntarme si estaría interesado en ser parte de un vuelo de repatriación a España por unos 500 euros, aproximadamente, y en el momento de la llamada dije que no, que yo donde de verdad quería ir es a Perú” y que lo quería era que se lo permitieran, pero sus intentos fueron infructuosos. A partir de ahí, sus gestiones no cesaron hasta que conoció que habría un vuelo a España a finales de abril. “Entonces me relajé y disfruté de un poco de tranquilidad. El día 14 me enviaron un mail confirmando que estaba entre las personas elegibles para el vuelo, y dos días más tarde se confirmó”.

De nuevo la mala suerte

El día 21 de abril se produce la confirmación de la fecha del vuelo, el precio, y que Iberia estaría contactando por teléfono o email a partir del siguiente día. “A mí me llamaron el jueves 23 de abril a las 11.58 horas y no pude responder a tiempo. A las 12.22 vi la llamada perdida y desde ese momento no descansé ni un minuto hasta el domingo 26, que vi el comunicado en la página del Consulado diciendo que se había completado el vuelo. Durante todo ese tiempo, no descansé llamando a todos los números del consulado que encontré, a los emails también, a todos los números de Iberia que pude encontrar tanto de España como de Colombia”, pero los esfuerzos fueron en vano, pues la respuesta recibida era que “que ya habían entregado la lista y no había más que hacer por su parte, que esperase a que me llamaran de nuevo. Pedro era consciente “de mi error y de que la lista era interminable, pero sinceramente creo que si estaba en una lista de personas vulnerables, se debe insistir al menos una vez más”.

En estos momentos, Pedro Diéguez sigue en Colombia, “y al parecer sin opciones de poder regresar a España ya que según declaró el Ministerio de Exteriores el pasado día 30 y ha confirmado el embajador Pablo Gómez de Olea Bustinza, no habrá más vuelos de repatriación”, se lamenta el joven cordobés, que se queja de que “un país que siendo uno de los que mayor conexión tienen con España, no ha sido capaz de movilizar gente de la manera que otros países latinoamericanos lo han hecho. No entiendo dónde ha estado el quid de la cuestión, pero lo cierto es que han pasado 48 días del comienzo del aislamiento social, 96 días de mi llegada a Colombia cargado de ilusiones, y no solo todo se ha desvanecido, sino que tampoco he conseguido avanzar ni un milímetro hacia mi hogar, ni Perú, ni España”.

En estos momentos, Pedro sigue esperando encontrar una solución, pues se le acaban los recursos, sobre todo los económicos, para hacer realidad su regreso, pues se encuentra solo sin trabajo, sin dinero y a miles de kilómetros de su familia.