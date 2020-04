Coronavirus en Córdoba: IU dice que el gobierno local miente en las cifras de los Servicios Sociales

El grupo municipal de Izquierda Unida ha denunciado "la dejadez y el caos" de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y ha acusado a los responsables del gobierno municipal de mentir con las cifras de ayudas concedidas a las familias más perjudicadas por la situación del coronavirus. En concreto, IU asegura que sólo han sido tramitadas el 40% de las 900 ayudas atendidas telefónicamente, y que de ellas menos del 10% han llegado ya a manos de los interesados.

En la primera rueda de prensa que el grupo municipal ofrece desde la declaración del estado de alarma, los concejales Pedro García y Amparo Pernichi han justificado este recrudecimiento de sus críticas después de haber tratado de hacer una oposición leal durante este tiempo sin éxito. Los ediles lamentan no haber sido escuchados por el gobierno municipal y han reclamado al alcalde, José María Bellido (PP), que asuma las competencias de la Delegación de Servicios Sociales, liderada por Eva Timoteo (Cs). También han lamentado asistir a la quiebra del gobierno municipal en plena crisis.

Desde IU han exigido al equipo de gobierno que acuda a los anticipos de caja, gracias a los cuales tendrán acceso a un montante de 4 millones de euros con una fiscalización mínima, que podrían destinar directamente a ayudas a la emergencia social. "Nos consta que no quieran asumir simplemente esa responsabilidad. Es perverso no poner ese mecanismo en marcha", ha declarado Pernichi, mientras que para García no acudir a dichos préstamos es "no tener corazón" por dejar que la gente "se muera de hambre".

Por último, han reiterado sus críticas a la fórmula de trabajo elegida por el gobierno local para dar respuesta a la demanda social a través de convenios con colectivos y oenegés, algunos de ellos vinculados con la Iglesia, ya que para IU no es la adecuada porque el Ayuntamiento hace dejadez de sus funciones. También denuncian la dificultad en el acceso a las ayudas por la burocracia, pese a que el gobierno local anunció que se concederían en un plazo de 10 días.

IU ha explicado que rompe en parte su compromiso de ejercer una oposición prácticamente exenta de críticas ante la fotografía de la realidad de la ciudad y las numerosas quejas de los trabajadores sociales y de los distritos sobre la gestión municipal de la crisis. "IU cuenta con una fotografía real de lo que pasa en la calle que no coincide con la del gobierno municipal" y lamenta las colas de personas esperando para recoger comida. "La foto de esta ciudad es una foto de los años 50, durísima", ha añadido Pernichi.