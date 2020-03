Coronavirus: Córdoba inicia el reparto de alimentos para menores en exclusión en 23 centros

A primera hora de esta mañana ha dado comienzo el reparto de comida a menores en exclusión social en 23 centros escolares de la capital. En total, serán 1.135 niños los que se beneficien de estas entregas de comida, todos ellos beneficiarios del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil de la Junta de Andalucía (Plan SYGA) en un dispositivo en el que se ha trabajado de forma coordinada con el Ayuntamiento de Córdoba, que ha habilitado los colegios donde se está realizando ya la distribución de comida a las familias. Cada semana, mientras dure el estado de alarma por la crisis del coronavirus, se llevarán a cabo dos entregas. La primera el lunes, donde se proporcionará desayuno, almuerzo y merienda para dos días y el miércoles, cuando se ofrecerá la comida de tres días, miércoles, jueves y viernes.

La entrega de las comidas en estos centros educativos se hará en horario de 09.00 a 12.00 horas, lunes y miércoles, y será la empresa responsable del cátering la que se encargue del reparto. En cada colegio habrá un portero designado. De momento, este reparto de alimentos solo llegará a los menores beneficiarios del Plan SYGA si bien hay muchas más familias que tienen el comedor bonificado al 100% que no lo percibirán. Según fuentes de algunos centros consultados, "hay muchos niños que por cuestiones de papeleo no están dentro de ese programa, pero tienen el comedor bonificado totalmente por su situación económica familiar a las que no les llegará la comida por lo que estamos trabajando en la ampliación de recursos a través de las ayudas de emergencia disponibles, con el fin de que la asistencia llegue a todos los que lo necesitan".

El delegado de Educación, Manuel Torrejimeno, ha indicado que “las administraciones tienen la responsabilidad de que en circunstancias excepcionales como la que estamos viviendo, los ciudadanos no dejen de percibir servicios básicos, como es este, que además afecta a una parte de la población especialmente vulnerable como son los niños, más aún en estos casos, en los que están en riesgo de exclusión social”. Torrejimeno ha destacado la labor de la Consejería de Educación y Deporte, “que ha trabajado con la máxima celeridad para garantizar lo antes posible que estos escolares reciban las tres comidas”.