Coronavirus en Córdoba: Incertidumbre de los hosteleros por cómo y cuándo abrirán bares y restaurantes

El sector de la hostelería en Córdoba ve con incertidumbre la reapertura de sus establecimientos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha fechado dicha reapertura para el 25 de mayo, aunque la última palabra la tendrá el Gobierno de la Nación. El presidente de Hostecor y presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Francisco de la Torre, justifica esa sensación de incertidumbre al no conocerse aún el protocolo sanitario que se exigirá en dicha apertura. «Necesitamos garantías sanitarias y económicas porque vamos a tener que reducir el aforo y hacer muchas inversiones», explica el representante de un sector cerrado a cal y canto desde el inicio del confinamiento. «Todos quieren que abramos, nosotros también, pero parece que nos abocan a una carrera para hacerlo los primeros. Para abrir los bares hacerlo hay que garantizar la viabilidad sanitaria y económica de los establecimientos», puntualiza.

A nivel municipal, Hostecor ha hecho llegar al Ayuntamiento de Córdoba una serie de propuestas, que incluyen la ampliación de las terrazas, para que pese al distanciamiento entre veladores no se pierdan mesas, y la ampliación del horario de cierre en media hora (si bien esto es competencia de la Junta de Andalucía). «La ampliación de las terrazas es una de las demandas que hemos hecho y el Ayuntamiento está siendo receptivo. Sería un alivio y si hay posibilidad de ampliar el número de mesas, mejor».

Modificar la ordenanzas de veladores

Por su parte, el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, trabaja ya en la modificación de la ordenanza de veladores que permita la flexibilización de algunos conceptos y la redefinición de los espacios de terraza «garantizando siempre la seguridad y la convivencia». La hoja de ruta del teniente de alcalde es negociar la modificación esta semana con hosteleros y con el Consejo del Movimiento Ciudadano.

Fuentes insiste en el concepto de «redefinir los espacios» y de ser imaginativo para que los establecimientos al menos puedan mantener el número de veladores que tenían antes de la crisis. «Pongo ejemplos ampliar los espacios si hay un solar cercano, o ver hasta donde se pueden ubicar veladores en arcenes o calzadas».

«Ya que las barras serán más complicadas de recuperar, en la calle el sector se puede poner en marcha en un tiempo razonable», asegura el presidente de Urbanismo, que también baraja otras medidas de seguridad como la instalación de mamparas o boxes. Pero, ojo, tanto el Ayuntamiento como la asociación de hosteleros aconsejan no hacer de momento ninguna inversión, hasta que no se conozcan las medidas requeridas a nivel nacional. «El Gobierno de España es el que me tiene que dar el marco regulador», apostilla el edil del PP.

En todo caso, el gobierno local quiere negociar la modificación de la ordenanza de veladores. vía decreto, con los hosteleros y los vecinos, y añade que siempre tendrá un carácter de «excepcionalidad». Fuentes añade, además, que desde el Ayuntamiento serán «muy contundentes» con quienes no cumplan las normas y que se harán mucho controles para evitar los abusos, «porque ya no es picaresca si no una cuestión que afecta a la seguridad sanitaria y a la higiene; aquí los abusos se deben cortar de manera urgente».

Actuaciones musicales y monólogos

Los hosteleros, por su parte, tienen pendiente una reunión con el vicepresdiente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, para abordar estas cuestiones relativas al regreso de los bares y esperan que el Ayuntamiento de Córdoba también sea flexible con asuntos fiscales (de momento solo está aplazado el abono de las tasa de veladores, así como los recibos de agua y de Sadeco).

Otra de las demandas es poder celebrar actuaciones de pequeño formato (desde monólogos hasta conciertos) en sus terrazas.