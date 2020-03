Coronavirus en Córdoba: los hospitales y clínicas privadas aplazan consultas y cirugías no urgentes

Las medidas dadas a conocer este lunes por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para contar con más efectivos en las UCI y en plantas de ingreso en los hospitales, con el objetivo de seguir frenando y abordando la expansión del coronavirus, tales como la suspensión de consultas y operaciones no urgentes, también se han trasladado al ámbito de la sanidad privada andaluza y cordobesa. Con estas directrices, tanto la Administración sanitaria como los propios hospitales y centros sanitarios están tratando de reducir al máximo el tránsito de usuarios y pacientes y contribuyendo, de este modo, a minimizar la transmisión del covid-19.

Mientras dure esta crisis sanitaria, sobre la Consejería de Salud pesa la coordinación tanto de la sanidad pública y privada. En Córdoba, en el ámbito de lo privado, los hospitales también están aplazando consultas y cirugías no urgentes, mientras que las clínicas medianas y pequeñas igualmente están disminuyendo o anulando la asistencia demorable, reduciendo horario o incluso han decidido cerrar (salvo para urgencias) durante los 15 días que establece el decreto de alerta.

En el hospital San Juan de Dios ha quedado suspendida la actividad asistencial programada en consultas externas, pruebas y técnicas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas no urgentes hasta nuevo aviso. Se seguirán atendiendo partos, urgencias y procesos que no puedan demorarse. Por su parte, el hospital Cruz Roja ha suspendido hasta nueva orden el servicio de consultas externas en todas sus especialidades, excepto en aquellas situaciones urgentes que, por criterio médico, no puedan demorarse. Este hospital añadió que sus urgencias están operativas las 24 horas y que se mantienen las cirugías no demorables.

Por su parte, el hospital La Arruzafa ha reprogramado consultas y tratamientos no urgentes, pero sí se siguen llevando a cabo consultas, tratamientos que no se puedan demorar, para lo que se han reforzado las urgencias. Y el hospital Quirónsalud destacó que sigue los protocolos de las autoridades sanitarias y el Gobierno de España, manteniendo siempre informado al personal del centro, a pacientes y familiares, acerca de las recomendaciones de la Consejería de Salud.

Atención bucodental privada

Por otro lado, las clínicas dentales, al ofrecer un servicio sanitario, en su mayoría están abiertas en Córdoba, algunas con horario más reducido, pues aunque muchas citas demorables se están anulando, deben seguir atendiendo urgencias para que quienes las sufren no colapsen los centros sanitarios, ha expuesto el presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba, Rafael Roldán.

El presidente del Colegio de Dentistas puso a disposición de Sanidad su institución para lo que necesite, tanto en medios profesionales como materiales, concretamente mascarillas o guantes principalmente.