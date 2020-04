Coronavirus en Córdoba: las gasolineras cifran en un 85% la caída de la venta de combustible

Las gasolineras, aunque permanecen abiertas, no se están librando del impacto de la crisis por el coronavirus y cifran en más del 85% la caída media que registra el consumo de combustible desde que empezó el estado de alarma, que solo permite circular a los vehículos de los servicios que continúan activos. Córdoba cuenta con 190 estaciones de servicio que dan empleo a unas 800 personas. De ellas, 80 forman parte de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, que preside Rafael Larrea, que explica que la situación «es dispar» y varía según la zona. Larrea asegura que «la reducción de la movilidad ha provocado un efecto demoledor en todas las estaciones de servicio», pero «el impacto negativo de las ventas está siendo desigual dependiendo de la ubicación de las mismas» y afectando más a las que están en zonas rurales, seguidas de las que están en espacios urbanos y las ubicadas en carreteras.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

La caída media en el volumen de ventas se sitúa en una horquilla que va del 80% al 95%. Así, dentro del casco urbano, el descenso que se ha producido puede variar entre un 75% y un 85% entre semana y superar el 90% los fines de semana. En otra situación distinta están las estaciones de servicio ubicadas en la carretera, que «son las que han sufrido menos» la paralización por «la actividad del transporte secundario». En ese caso, el descenso en el consumo varía entre un 60 y un 70%, e, incluso, llega a un 80% algunos días. En otro extremo están las gasolineras de los núcleos rurales, que son las «más perjudicadas» y en las que el desplome sobrepasa el 90% y puede llegar en algunos casos al 99%, lo que significa que la actividad queda «prácticamente paralizada», señala.

Las estaciones de servicio han tenido que adaptarse a las medidas impuestas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus evitando el contacto con los clientes. Así «todas las que tengan paquetería y caja nocturna están a puerta cerrada», afirma, mientras que las que «no tienen caja nocturna utilizan otros medios como mamparas en los expositores», por lo que «el servicio en pista se ha anulado en todas».

Las gasolineras tampoco se han librado de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE), que se están aplicando en parte de las mismas. A pesar de esta difícil situación, «seguimos abiertas, atendiendo a transportistas, fuerzas de seguridad, personal sanitario, y todos los días se limpia y desinfectan los aseos».

Algo que habrán percibido los conductores es una bajada de los precios, aunque no al ritmo del descenso del valor del petróleo. «Los precios han bajado pero no pueden caer más del 12%», advierte, ya que «el coste de la materia prima supone un 25% del precio final» mientras que los impuestos, gran parte de ellos fijos, un 63%. Por ello, desplomes históricos como el sufrido por el petróleo en Estados Unidos, de afectar en el precio que paga el consumidor, sería en poca cuantía y no de forma inmediata.