Coronavirus en Córdoba: La Fundación Cajasol amplía la campaña de donación de sangre hasta el lunes

La Fundación Cajasol, ante la buena acogida de participación y la gran solidaridad que está demostrando la ciudadanía cordobesa en estos momentos, amplía hasta el próximo lunes 20 de abril la campaña de donación de sangre que viene realizando con la colaboración del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba desde el martes 14 de abril en su sede de Ronda de los Tejares, 32.

El horario de donación es de 10 a 14 horas, si bien para facilitar el acceso y con el fin de evitar aglomeraciones de personas, la donación se realiza con cita previa a través del teléfono: 617 162 431, en horario de 10.00 a 14.00h y de 16.00 a 20.00h.

Pedro Muñoz, responsable de promoción de donación, recuerda que "necesitamos a diario mantener una reserva de sangre para atender muchísimas cuestiones en los hospitales que no son precisamente el coronavirus. Estamos necesitando alrededor de 70-80 donaciones diarias en Córdoba y esta campaña va a contribuir a atender a los hospitales sin problemas». Muñoz lo resume de forma directa y sincera. "El médico, la sala de extracción, su refrigerio y a su casa sabiendo que han salvado una vida".

Toda la información sobre donación de sangre y los requisitos necesarios para donar están disponibles en la web www.donantescordoba.org. Gema Fornés, Responsable Funcional del CTTC de Córdoba, recuerda que "la demanda de los pacientes sigue existiendo; debemos protegernos para no infectarnos y no contribuir a aumentar esta pandemia, pero debemos seguir donando sangre para que esta cadena de 'dona sangre, dona vida' no se vea interrumpida".

La campaña de donación de sangre en la sede de la Fundación Cajasol se suma a las iniciativas que ya se han puesto en marcha, como el servicio de información telefónica, atendido por facultativos, con el fin de asesorar en materia de prevención y asistencia sanitaria (955022207); y en atención y orientación social (955462121), y las jornadas online de asesoramiento para empresarios y profesionales ante la amenaza del coronavirus que ya se han desarrollado a través del Instituto de Estudios Cajasol.