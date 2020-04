Coronavirus en Córdoba: las farmacias cordobesas siguen sin mascarillas

Las farmacias de Córdoba siguen sin poder dar respuesta a la elevada demanda de mascarillas por parte de la población. Demanda que comenzó hace más de un mes, mucho antes de la implantación del estado de alarma por el coronavirus, y que no puede solucionarse, porque de momento no llega este producto a los distribuidores que surten a estos establecimientos, señala el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño. Casaño indica que las pocas mascarillas que llegan a Córdoba, lo hacen a precios desobirtados, por lo que desde los colegios de farmacéuticos de toda España se ha demandado al Ministerio de Sanidad que establezca una regulación del coste en origen de la protección facial, ya que que se ha convertido en artículo de primera necesidad para ciertas personas, no solo por el covid-19, sino para inmonudeprimidos, trasplantados, personas que sufren alguna patología oncológica, alergia, entre otros problemas de salud.

El presidente de los farmacéuticos precisa que no se ha recibido por ahora una instrucción oficial del ministerio acerca de la obligatoriedad de que toda la población lleve mascarilla, como una medida más para frenar la expansión del coronavirus.

En cuanto a los casos de contagios por coronavirus entre profesionales farmacéuticos, Rafael Casaño expone que siguen siendo dos las farmacias cerradas en la capital cordobesa, al haberse infectado alguno de sus profesionales y no poder contar con personal que lo sustituya. Además, existen algunos otros casos de trabajadores de farmacias que también se han contagiado, pero que sí han podido ser suplidos por otros compañeros para que la farmacia no tenga que cerrar.

Según Casaño, la Delegación de Salud de la Junta «nos ha pedido un listado de cuántos profesionales trabajan en las farmacias en Córdoba, por lo que pensamos que pronto nos harán llegar mascarillas para nuestros profesionales y otros elementos de protección».

Por otro lado, el sindicato Satse anunció ayer que ha donado a Sanidad recursos para adquirir 100.000 mascarillas o material de protección que el ministerio considere oportuno.