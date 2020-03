Coronavirus en Córdoba: los ERTE llegan a trabajadores de la enseñanza concertada y privada

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por la crisis del coronavirus están llegando también al ámbito de la enseñanza privada y concertada. Aunque de momento, y según CCOO y UGT, no están afectando al profesorado, que debe atender al alumno por vía online, por correo electrónico o por móvil, sí se está produciendo en otros ámbitos. Para CCOO, la situación "más preocupante" se está dando en autoescuelas, academias o centros de educación infantil, donde no hay representación sindical y "se ha presentado algún ERTE". UGT, por su parte, alerta de la afección a trabajadores de servicios que abonan los padres como aulas matinales, comedores o actividades extraescolares.

El secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, explica que a nivel andaluz han llegado a un acuerdo con la Junta para "evitar el despido del personal de los servicios externalizados por la administración andaluza", que afecta a transporte escolar y acompañantes en el mismo, a comedores escolares, al programa de refuerzo de alimentación infantil, a aulas matinales, a actividades extraescolares, y a servicios de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, de interpretación de lengua de signos y complementarios en escuelas infantiles, que, según indica, están "altamente feminizados y en situación precaria y que mantendrán su salario durante el periodo de pandemia" por el compromiso de la Junta de "seguir abonando el coste" a las empresas "siempre que mantengan el empleo".

Sánchez explica que CCOO ha pedido ayudas para que "las trabajadoras de las escuelas concertadas y privadas que no están amparadas por el concierto con la Junta no pierdan su salario" y que, en caso de ERTE, "los centros puedan hacer uso del módulo de gastos variables para compensar la pérdida económica que pueda sufrir el personal afectado". El sindicato avisa de que vigilará "para que no se abuse de la suspensión de empleo o de los despidos".

Por su parte, la responsable de Enseñanza Concertada de UGT, Carmen Granados, indica que en las escuelas infantiles que reciben ayudas no se han producido ERTEs aún y que este viernes la Junta ha ingresado la bonificación (que da mensualmente por cada alumno matriculado) correspondiente a febrero. El problema es la "incertidumbre de no saber qué pasará el mes que viene y los siguientes", afirma.

Uno de los temas que preocupan a UGT son los expedientes de regulación temporal que habrá en el futuro, "porque no sabemos cuánto tiempo va a durar" esta crisis sanitaria. Para evitarlo, piensa que la Junta debe comprometerse a seguir pagando las bonificaciones a los centros.

En cuanto al resto de centros concertados, en los servicios que dependen de las cuotas de los padres (aula matinal, comedor, actividades extraescolares…), Granados piensa que también llegarán los ERTEs, aunque, por ahora no se han producido. En este sentido, indica que "se harán por fases" y se están "intentando retrasar lo máximo posible". En cambio, en los de "pago delegado" (que abona la Junta) no cree que haya problema.

UGT también espera de manera inminente ERTEs en la enseñanza no reglada, en academias de música o de inglés, que también dependen de las cuotas de los padres.

La representante sindical tampoco tiene noticia, de momento, de ERTEs en centros educativos totalmente privados, aunque no lo descarta en todos los casos en los que el trabajador reciba el cobro directamente del centro. En este sentido, piensa que las escuelas infantiles totalmente privadas son la que "peor" lo tienen.

Granados piensa que “todos, trabajadores, empresas y Junta, debemos poner de nuestra parte” y afirma que UGT está intentando “mediar al máximo y dando todas las posibilidades dentro del ERTE”.

La Junta ha anunciado este viernes, tras la aprobación de un decreto ley en materia educativa por parte del Consejo de Gobierno, que se van a mantener las subvenciones tanto a las escuelas hogar como a las escuelas infantiles.