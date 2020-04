Coronavirus en Córdoba: los empresarios, preocupados por el silencio administrativo ante los ERTE

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba, Félix Almagro, ha afirmado este miércoles que "existe el temor" a que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no se hagan efectivos y los trabajadores, finalmente, no cobren sus nóminas.

Esta ha sido la principal inquietud manifestada por Almagro al ser preguntado por la reunión que socios de AJE mantendrán este jueves con el delegado territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Ángel Herrador, para plantear sus dudas sobre las medidas que se están adoptando ante la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

El presidente de AJE ha asegurado que "la principal" inquietud es el silencio administrativo, precisando que "la ley dice que si en cinco días no te han contestado, se aprueba el ERTE", pero "hay empresarios que han decidido acogerse al silencio administrativo y otros lo han tomado como una negativa", ha manifestado.

Almagro ha lamentado que el Ejecutivo central "cuestiona la palabra del empresario, parece que no es consciente de la situación. Está recogido en el Boletín Oficial del Estado que se van a investigar todos los ERTE por silencio administrativo y se harán inspecciones".

En esta línea, ha recordado que "desde el primer día, decidimos cerrar incluso negocios que no tenían que cerrar, pero hubo acuerdos entre jefes y trabajadores. Las medidas (del Gobierno) están creando confusión y no están ayudando al acuerdo", ha señalado. Así, ha abundado en que en su reunión con el responsable provincial de Empleo esperan aclarar qué empresas se pueden acoger al ERTE, ya que "tampoco está claro".

A modo de ejemplo, ha citado el caso de una asociada que cuenta con una cafetería y un centro de producción de comida para repartir, pero cuya plantilla pertenece en un 80% a la cafetería (ahora está prohibido vender cafés) "y le han denegado el ERTE por causa de fuerza de mayor porque dicen que puede seguir abierto. Lo vemos injusto", ha subrayado.

Por otra parte, ha indicado que "el Gobierno no ha parado de cobrar y eso nos ha mosqueado", en referencia, por ejemplo, a las cuotas de los autónomos. En este sentido, una de las medidas que solicitan los empresarios es el aplazamiento de pagos como impuestos y gastos sociales, y Almagro ha puesto de relieve que "estamos pidiendo ayudas para que ellos no tengan que pagar", recordando que "si las medidas no son las correctas, la crisis económica que llegará tras la sanitaria durará mucho más".

Entre otras cuestiones, el presidente de AJE también ha destacado que si bien el primer paquete de ayudas públicas estuvo muy enfocado al turismo y se agotó "rápidamente", en el caso del segundo los empresarios "no sabemos bien a quién se dirigen", por lo que ha reclamado que los dirigentes "sean determinantes" para evitar la inestabilidad.