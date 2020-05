Coronavirus en Córdoba: la desescalada en los hospitales de Pozoblanco y Puente Genil

El hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco está volviendo a la actividad asistencial en consultas y quirófanos de forma progresiva, después de tener que dejar de realizarse mucha de esta labor por la crisis sanitaria. Sin embargo, la vuelta está siendo «lenta», según la directora gerente del área sanitaria norte, Ana Leal, ya que «con motivo de tener que guardar una distancia y fijar unas medidas de seguridad entre pacientes que están esperando, no se pueden abrir todas las consultas externas a la vez».

La gerente expuso que se han abierto en el hospital consultas por la mañana y tarde de la mayoría de especialidades, para que haya menos pacientes fuera esperando, y aclaró que «se van a priorizar a aquellos enfermos que necesitan por su patología ser asistidos con mayor urgencia y a los que estén en seguimiento por patologías oncológicas». Además, en aquellas especialidades que cuenten con más de una consulta, pues se abrirá solo una.

En cuanto a la actividad quirúrgica, Leal recalcó que se ha empezado a dar prioridad a aquellas operaciones más urgentes. Además, la gerente de este área señaló que « a todos los pacientes que se les suspendió una cita por la pandemia recibirán una llamada para darles otra fecha». Ana Leal hizo hincapié en la necesidad de «acudir puntuales a las citas, para no coincidir con otras personas, llevar mascarilla quirúrgica, y, si son independientes, acudir solos tanto a consultas como a pruebas». Además, Leal avanzó que se están preparando los centros de atención primaria del área norte para que puedan atender a más pacientes de forma presencial, aunque el funcionamiento, del que se informará próximamente, ya no será como el de antes.

En lo que respecta a los hospitales Reina Sofía, Cabra, Montilla y Valle del Guadiato en los próximos días darán a conocer cómo se restablecerá la actividad asistencial previa la pandemia, conviviendo con la situación sanitaria actual.

Por su parte, el hospital de alta resolución de Puente Genil, centro en el que ahora mismo no hay pacientes ingresados por coronavirus, ya ha iniciado la vuelta a la normalidad, de forma escalonada. Según ha sabido este diario, se van a abrir todos los servicios del hospital, pero dando prioridad a las citas preferentes o no demorables, y se espaciarán las citas más en el tiempo para que no coincidan pacientes en la sala de espera y evitar así posibles contagios. Y, sin fecha, se irán incorporando las citas para revisiones. Este hospital seguirá manteniendo los dos circuitos en urgencias, para pacientes covid y no covid, aunque la estructura irá cambiando, en función de si se frena la pandemia o se produce un rebrote.