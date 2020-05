Coronavirus en Córdoba: deporte casero e innovador

Quedarse en casa y tener los gimnasios cerrados no significa dar rienda suelta al sedentarismo y, aunque muchos deportistas ya han podido volver a correr o a montar en bici en la calle, un gran grupo de la población espera con ansia volver a estos equipamientos, donde sus ejercicios son controlados por profesionales. A la espera de abrir sus puertas, probablemente a partir del día 11, muchos gimnasios no se han quedado parados ante la necesidad de sus clientes de hacer deporte en casa durante el confinamiento, y continuar con las rutinas de ejercicio como herramientas infalibles para mantener la forma física, liberar la mente y potenciar las endorfinas, la hormona de la felicidad.

Aunque no para todos es una cuestión de mens sana in corpore sano. Hay muchos ciudadanos que, por distintos motivos, no pueden ni deben dejar de hacer sus habituales ejercicios. Es el caso de los alumnos de Gloria Fernández, una profesora de Pilates que ha acudido a las redes sociales para poder seguir impartiendo sus clases, «algo muy importante para muchas personas por motivos de salud».

«Mis alumnos empezaron a sentir la necesidad de sus ejercicios», dice la profesora de Pilates

«Pocos días después del inicio del confinamiento, comenzaron a llamarme algunos de mis alumnos para decirme que empezaban a sentir la necesidad de hacer sus ejercicios porque comenzaban a encontrarse mal», relata Fernández, que decidió abrir un canal de Youtube y, con la ayuda de su hija, grabar vídeos de sus clases para ofrecerlas en directo, pensando, sobre todo, «en los que más necesidad tenían, entre ellos las personas más mayores». La reacción de los alumnos fue «increíble», continúa esta profesora, que trasladó su idea al gimnasio en el que habitualmente trabaja, Hidrosport, desde cuyas redes sociales también se lleva a cabo esta iniciativa, más allá de los ejercicios de pilates.

Entrenamientos

Otro profesional que ha seguido con su trabajo vía telemática es Lai Martínez, que ha atendido principalmente a opositores a la Policía Nacional que no pueden permitirse poner en riesgo su forma física y echar al traste el esfuerzo de muchos meses, ya que si «se hace un parón en seco se pierde todo lo ganado». «Les he mandado su rutina de entrenamiento y, a través de vídeos, les enseño la técnica», dice Martínez, que trabaja en el gimnasio Synergym. Quizá el problema surja de las herramientas necesarias para hacer los ejercicios, un material que no se suele tener en casa. Ante este inconveniente, el entrenador busca alternativas como «sofás o mesas donde apoyar las piernas, toallas en las manos, botellas de agua y distintas innovaciones que tienen el mismo patrón de movimiento que creamos con las máquinas». Martínez tiene su propio canal de Yuotube y a través de este medio ofrece vídeos no solo para opositores, sino dirigidos a otras muchas personas que no quieren perder su forma física.

Muchos opositores no pueden permitirse un parón en seco porque «se pierde todo lo ganado»

Por su parte, José Luis González, responsable del gimnasio Hidrosport, espera con incertidumbre el regreso a la normalidad. «Nosotros hemos tenido que hacer un ERTE y los trabajadores volverán, pero no sabemos si harán lo mismo los clientes», dice González, que teme que la gente «tenga miedo al contangio», además de que la vuelta a la actividad se situará en verano, «una época en la que en esta ciudad baja mucho la afluencia al gimnasio». Todo esto «sin contar con todas las medidas que tengamos que aplicar ahora para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores, lo que supondrá un coste, además de la restricción del aforo».

Por otro lado, González tiene dudas sobre cómo se van a organizar cuando se levanten las restricciones, inclinándose por la cita previa. «Tampoco se podrá hacer uso del vestuario, una medida impuesta», asegura el responsable del gimnasio, que creó un canal en Youtube al principio del confinamiento y, como Gloria Fernández, otros profesionales han atendido a sus alumnos a través de este medio. Por último, este profesional aconseja que, después de tantos días de confinamiento, la gente «se ponga en manos de profesionales, que son quienes les pueden guiar a retomar la rutina del ejercicio, aunque entendemos que ahora ir al gimnasio puede ser un lujo».