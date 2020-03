Coronavirus en Córdoba: creyentes ante la pandemia

Juegan, practican deporte, leen… Y también dedican momentos a la celebración de su fe religiosa, lo que les ayuda a sobrellevar el confinamiento en casa y el temor a que la pandemia generada por el coronavirus afecte a la salud de sus familias. Responsables y creyentes de distintas religiones detallan a este periódico cómo celebran sus actos litúrgicos durante el estado de alarma, destacando, sobre todo, el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación. Así, subrayan el empleo de la red de mensajería Whatsapp para contactar con otras personas y ofrecerles ayuda; la utilización de videoconferencias para mantener encuentros y la difusión de actividades a través de sus páginas web.

Católicos

En el caso del catolicismo, la confesión de en torno al 80% de la población, fuentes del Obispado de Córdoba recuerdan que los templos continúan abiertos y, entre otras iniciativas, muchas parroquias están retransmitiendo en directo sus eucaristías. Así lo hace la Catedral, que a través del canal del cabildo en Youtube (y otros medios) difunde en directo la misa diaria de las 12.00 horas, presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.

Por otro lado, el adoremus, que es la reunión semanal de los jóvenes de la diócesis y se celebra los jueves en la iglesia de la Compañía, se emite ahora en directo a través del canal que la delegación de juventud tiene también en Youtube.

El vicario general de la diócesis, Antonio Prieto, explica que en estos días "los sacerdotes están multiplicando sus iniciativas para entrar en los hogares de sus fieles a través de las redes sociales, fomentando que se instalen altares domésticos" para orar.

Además, destaca que "tratamos de estar disponibles, con las debidas cautelas, para visitar a los enfermos que lo solicitan y para acompañar a las familias que han sufrido el fallecimiento de algún ser querido".

Misa en la Catedral de Córdoba. Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

Al mismo tiempo, "de manera coordinada con Cáritas, queremos poner al servicio de los más pobres todos nuestros recursos. Estamos manteniendo nuestros repartos habituales de alimentos y alentamos a nuestros fieles a estar pendientes de los impedidos", subraya.

A esto agrega que "se están promoviendo iniciativas para confeccionar mascarillas higiénicas, así como otros materiales caseros que puedan servir para evitar los contagios".

Carlos Castilla y Carolina Siciliani, en una imagen de su 'fanpage' de Facebook. Foto: CÓRDOBA

En cuanto a las experiencias particulares, los venezolanos Carlos Castilla y Carolina Siciliani, afincados en Córdoba, son músicos católicos y rezan el rosario todos los días a las 18.00 horas en la fanpage de Carlos y Carito, en Facebook, donde los interesados pueden conectarse en directo.

Musulmanes

De su parte, la presidenta de Junta Islámica, Isabel Romero, afirma que la Comisión Islámica de España decretó el cierre de las mezquitas y que se evitaran las concentraciones de personas. Consultada por la práctica de los actos litúrgicos en estos días, detalla que para los musulmanes es obligatorio cumplir el yumua, que es la oración del viernes, pero se ha establecido que se haga en casa.

La Junta Islámica estima que en la provincia de Córdoba viven en torno a 4.000 musulmanes y que residen, principalmente, en las localidades con más posibilidades de trabajo, como la capital, Lucena y Priego de Córdoba, entre otras.

Un joven musulmán ante la página de Webislam. Foto: CÓRDOBA

En el caso concreto de la ciudad de Córdoba, una de las comunidades se reúne en el morabito, la otra, en el Sector Sur y la tercera es la propia Junta Islámica.

Isabel Romero indica que desde hace unos meses difunden la jutba (el sermón) de los viernes a través de la web Verislam.com. En ella, El imán puede disertar sobre un tema concreto o realizar comentarios sobre el Corán o acerca de Mahoma.

Así, detalla que al igual que otras confesiones están empleando medios virtuales para comunicarse y, "en general, la comunidad está siendo ejemplar y la gente se está quedando en casa, salvo los que tienen que trabajar".

Entre otros materiales, "estamos grabando pequeños vídeos e incluso debates, trabajando temas como la espiritualidad en tiempos de crisis, dando recomendaciones y orientaciones ante la epidemia, e intentamos mandar ánimo a la comunidad", asegura.

Evangélicos

Israel Sanz es uno de los pastores de la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, que es una de las congregaciones de cristianos evangélicos que hay en la capital. De este modo, indica que la provincia tiene 2.348 creyentes adultos, de los que 1.164 residen en la capital, y 457 niños, 260 en la ciudad de Córdoba.

A causa de las medidas adoptadas por el Gobierno de España para frenar la expansión de la pandemia de covid-19, en estos días su edificio permanece cerrado e Israel explica que "Dios no vive en un edificio, sino en el corazón de los discípulos de Jesús, y esto nos permite poder realizar el culto en nuestras casas".

Israel Sanz, uno de los pastores de la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, orando junto a su familia. Foto: CÓRDOBA

Por otra parte, añade que realizan "mucho énfasis en la necesidad de acatar las medidas que dictan las autoridades, nuestra ética cristiana nos lleva a acatar de buen grado", aclara, y también incluye "el amor al prójimo, que nos lleva a ser sensibles y responsables".

Este pastor señala que "me consta que hay iglesias que están haciendo sus cultos online, nosotros, concretamente, no". En este sentido, comenta que habitualmente se reúnen los domingos por la mañana "y hemos animado a que todas las familias se reunieran" en sus viviendas, para lo que les han enviado canciones y un mensaje para la reflexión a través de Whatsapp. Además, les han invitado a tener un tiempo de oración.

Por otra parte, los viernes tienen otra de las reuniones principales de la Iglesia, dedicada a la oración y el estudio de la Biblia, y están trasladando a las familias material de apoyo para que puedan hacerlo en casa.

Entre otras cuestiones, Israel Sanz detalla que han preparado material para fomentar que estos días tengan efectos positivos en las familias, "fortaleciendo las relaciones, la unidad, la amistad o el perdón", manifiesta.

Testigos de Jehová

Jesús Romero es anciano (la denominación que reciben aquellas personas que están a cargo de una comunidad) en una congregación de testigos de Jehová de la ciudad de Córdoba y afirma que sus dos reuniones semanales en los salones del reino (sus lugares de adoración) fueron suspendidas incluso antes de que entrara en vigor el estado de alarma, por lo que ahora las realizan por videoconferencia.

Jesús explica que en la capital existen siete congregaciones que tienen alrededor de 700 miembros, mientras que en el conjunto de la provincia suman unos 1.550 hermanos.

También precisa que en estos días de crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus, al igual que en otras confesiones, "se está ayudando a todos, aunque en especial nos hemos volcado con los mayores", a los que atienden de manera personalizada e incluso realizan compras en caso de que ellos no puedan salir de casa.

Videoconferencia multitudinaria de testigos de Jehová. Foto: CÓRDOBA

Además, subraya que tratan de difundir un mensaje de esperanza a través de distintos medios, entre los que se encuentra la invitación a que se visite su web, que está traducida a más de 1.000 idiomas y que "persigue educar y ayudar a las personas a conocer el mensaje que nos da la Biblia".

En la misma línea que el resto de las confesiones religiosas consultadas, este anciano destaca que "estamos animando a colaborar con las medidas que dicta la autoridad sanitaria, para bien propio y de nuestros vecinos", con el objeto de frenar la expansión de la covid-19.

Judíos

En cuanto a la situación de los judíos en Córdoba, que son en torno a una docena de familias, este periódico ha consultado a Sebastián de la Obra, director del centro cultural y museístico Casa de Sefarad.

De la Obra recuerda que "al no haber comunidad ni sinagoga, no existe actividad propia de la comunidad judía" en la ciudad, y "las festividades se celebran en las casas de cada uno", aclara.

La celebración del Sabbat "es el acto litúrgico más importante de la semana, es el día santo o sagrado, empieza el viernes cuando se va el sol y termina el sábado, cuando se va el sol", puntualiza.

Sinagoga de Córdoba, en una imagen de archivo. Foto: SÁNCHEZ MORENO

Así, subraya que "en la vida ordinaria, es el día importante, y después están las festividades tradicionales de la cultura judía". En este último caso, cita la pascua como "la fiesta más popular" y Yom Kipur, el día del Perdón, como la más religiosa.

En cualquier caso, el director de la Casa de Sefarad apunta a que las sinagogas han sido cerradas y que "en España no me consta que haya recursos como la retransmisión de actos litúrgicos a través de medios telemáticos". No obstante, comenta que "es posible que alguna comunidad tengo algún servicio telemático, aunque formalmente no me consta".

Bahá`ís

Por último, otra religión minoritaria en Córdoba es la Fe bahá`í, sobre la que Nieves Ruiz, una miembro de la comunidad, explica que esta es una religión mundial, cuyo principio fundamental es la unidad de Dios, de las religiones y de la humanidad. En la actualidad, tiene una veintena de creyentes en toda la provincia.

Nieves Ruiz y su marido, creyentes bahá`í de Córdoba, conectados por videoconferencia con sus hijos y su nieta en Londres. Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

Otras ciudades cuentan con centros locales donde reunirse, pero en Córdoba todavía no disponen de ninguno, por lo que se suelen encontrar en sus propias casas con motivo de distintos actos como, por ejemplo, la fiesta de 19 días (para los bahá`ís, el año tiene 19 meses de 19 días).

Debido al decreto del estado de alarma, el pasado 20 de marzo celebraron el año nuevo (en esta fe coincide con el inicio de la primavera) en sus viviendas y conectando a través de videoconferencia.

Nieves Ruiz recuerda, además, que la Fe bahá`í no tiene templo en Córdoba, pero en cualquier caso estos no son lugares de reunión y tampoco acogen ritos, sino que se dedican a la oración y la meditación, y están abiertos a todo el mundo. Otra peculiaridad es que esta religión cuenta con instituciones administrativas, pero no con figuras parecidas a los sacerdotes.