Coronavirus en Córdoba: Un cordobés, atrapado en un reality sobre costura en Argentina

José Perea, un joven diseñador de Hinojosa de Duque, se encuentra atrapado en Buenos Aires (Argentina) por la situación que está generando la crisis sanitaria del coronavirus, de donde tiene confianza en ser repatriado por el Gobierno español, aunque está viviendo la espera “con verdadera angustia”, ante la falta de información y la incertidumbre.

Este cordobés llegó a Buenos Aires el pasado mes de diciembre para participar en un reality sobre costura, toda una aventura que comenzó con la mayor ilusión del mundo, pero la crisis del coronavirus ha roto su proyecto. “Parecía que la situación que se vivía en España no iba a llegar aquí”, se lamenta Perea, que asegura que, aunque el país ya ha puesto en marcha muchas medidas, “la cadena no ha cancelado el programa, pese a que lo hacemos apenas sin medios, ya que muchos de los profesionales ni siquiera vienen ya, como los maquilladores o peluqueros".

Ate esta situación, y con el virus en plena expansión, Perea ha decidido volver a España, lo que no tiene fácil.”Leí que el Gobierno instaba a todos los españoles a volver cuanto antes, así que me puse en contacto con la embajada porque no quiero imaginar como será la situación e Argentina, con la sanidad tan precaria que tienen comparada con la nuestra”, continúa.

La respuesta institucional fue que dejara definitivamente el programa y regresara cuanto antes, aunque para ese momento ya estaban todos los vuelos cancelados y la única solución es saltar a otro país y desde allí a Madrid. Aunque esto no convence al joven diseñador, que no quiere verse atrapado en un aeropuerto. “Entré en un ataque de pánico y no sé qué hacer, porque al menos aquí la productora nos tiene aislados en un hotel y al menos tengo techo y comida”. Actualmente figura en una lista de repatriación y está a la espera de que lo llamen para volar a España.

También está preocupado por el posible contagio, aunque lo único que quiere es regresar con su familia, que en estos momentos vive "horas de angustia".