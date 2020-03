Coronavirus en Córdoba: UGT comunica que existen dos casos positivos en la residencia del Parque Figueroa

El sindicato UGT ha demandado este martes que se realicen las pruebas para la detección del coronavirus a la totalidad de usuarios de la residencia de mayores de la Junta en el Parque Figueroa, así como a los profesionales de este centro, después de, según este sindicato, se tenga constancia de que se han registrado dos casos positivos de covid-19, uno en un usuario de este centro residencial y otro en un trabajador.

La delegada sindical de UGT en este centro, Encarna Laguna, ha apuntado que se está estudiando la posibilidad de que también se hayan contagiado por coronavirus otros cuatro profesionales que trabajan en la residencia y otros tres usuarios. Para Laguna, “la prueba para descartar si se tiene o no coronavirus se debería hacer a todos los usuarios y profesionales de la residencia, no solo a los que tengan síntomas”.

Esta petición para que se hagan más pruebas de coronavirus la lleva realizando UGT para todas las residencias, centros sanitarios y servicio de ayuda a domicilio de Córdoba, pues según este sindicato, se tiene constancia de que hay un 12% de infectados a nivel nacional en estos sectores sociosanitarios, pero no se tiene el dato autonómico ni provincial.

Encarna Laguna ha destacado que, tras conocer los dos casos positivos, se ha hecho “con diligencia” la sectorialización de los usuarios, para diferenciar a los internos con sintomalogía y los que no, como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad cuando se producen casos de coronavirus en residencias de mayores.

Sin embargo, esta representante de UGT ha reclamado que se necesitan más equipos de protección individual (EPI) para poder trabajar correctamente y con la prevención adecuada en la residencia, aunque hayan llegado algunos equipos.