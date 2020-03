Coronavirus en Córdoba: conciertos en busca de nueva fecha

Las promotoras de conciertos y espectáculos del país, entre ellas las cordobesas Riff Producciones, Espectáculos Doble A y Espectáculos Armando, se encuentran en una difícil situación al verse obligadas a posponer muchas citas musicales, a las que se busca nueva fecha con la incertidumbre de que es difícil saber en qué momento se estará libre del confinamiento al que obliga la crisis sanitaria del coronavirus. Carlos Espinosa, director de Riff Producciones, una de las promotoras más importantes de España a nivel nacional e internacional, asegura que en este sector la situación es «mucho más compleja» porque «trabajamos con aforos muy grandes, mucha concentración de personas, y ahora mismo es justo lo que no se puede hacer», por lo que, con mucha «prudencia e incertidumbre» le da vueltas al almanaque para reubicar los conciertos que se han visto obligados a aplazar, confiando en que las medidas que se están adoptando acaben cuanto antes con esta situación y se vuelva lo antes posible a la normalidad, que tiene la esperanza que llegue entre los meses de junio y julio.

«Cada minuto cambia la situación y es complicado poner una fecha en el calendario», continúa Espinosa, cuya empresa tendrá que aplazar los conciertos de marzo y abril, mientras que para los del mes del mayo aún esperan al desarrollo de los acontecimientos, planteándose en todo momento aplazar antes que suspender. Entre las citas más inmediatas afectadas de esta empresa está el concierto de Vetusta Morla en Londres, la gira española de Chayanne, actuaciones de Miguel Poveda y la banda 091 y, respecto al concierto de El Barrio en mayo Córdoba, «aún no sabemos lo que va a pasar», continúa Espinosa, que espera poder celebrar las citas de junio, entre ellas la de David Bisbal, prevista para ese mes. En cuanto al esperado concierto de Julio Iglesias en septiembre en la plaza de toros de Córdoba, Espinosa subraya que «si para entonces esto no está resuelto, tenemos un gran problema en este país».

BUENA VOLUNTAD // Reubicar tantas fechas no es sencillo, pero «hay voluntad por parte de los artistas y promotores de encontrar nueva fecha de todo para no adentrarnos en una sensación de absoluta alarma, desamparo y desasosiego y que tengamos una luz al final del túnel», señala el director de Riff Producciones, que piensa que prácticamente todos los conciertos pasarán a celebrarse en el segundo semestre del año, aunque también cree que será «difícil que el propio público decida meterse en un espacio con tres o cuatro mil personas hasta que se pase un poco este miedo al contagio, aunque tengo la esperanza de que la gente tenga muchas ganas de música en directo y acuda en masa».

Esta empresa organiza cada año en el mes de julio el Festival de Blues de Cazorla, que sigue anunciado, aunque «ahora mismo el problema está en los artistas internacionales, ya que sus giras son rentables si se recorren muchos países que no sabemos cómo estarán en esa época y, obviamente, a muchos de esos artistas no les compensa venir a una sola actuación en España».

Con la misma calma tensa vive esta situación Jorge Lozano, responsable de la promotora Espectáculos Doble A , que también busca nuevas fechas para, por ejemplo, las giras de las bandas cordobesas Los Aslándticos y El Duende Callejero, que acaban de comenzar, y la de los sevillanos Cantores de Híspalis. Esta promotora ha visto cancelados conciertos para algunas próximas ferias, tanto en Andalucía como en Extremadura. «Esperemos que algunas de ellas se aplacen, pero la mayoría se cancelan», dice Lozano, que asegura que, «dependiendo hasta dónde llegue esta situación», confía en encontrar nuevas fechas para las giras que tenían previstas. «Estamos preocupados igual que todo el mundo, sobre todo, porque no sabemos cuando va acabar esto», aunque espera que «salvemos el verano».

Componentes de El Duende Callejero.

Y esa misma esperanza tienen en Espectáculos Armando, que ha tenido que cancelar muchas actuaciones de orquestas o festivales flamencos en las fiestas de los pueblos en abril y no sabe qué pasará con el concierto de Camela, previsto para mayo en Córdoba. «No quiero adelantar acontecimientos, hay mucha incertidumbre, así que estamos a la espera de cómo evoluciona esta situación», dice Armando Navarro, responsable de la empresa. «Está todo muy reciente y estamos esperando la decisión de los Ayuntamientos», continúa Navarro, que espera que en las dos próximas semana se tengan las cosas más claras. Mientras tanto, el que quiera oír música en directo puede acudir a los conciertos via streaming que voluntariamente están ofreciendo algunos artistas.

La actuación de El Barrio está en el aire.