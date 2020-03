Coronavirus en Córdoba: ¿Cómo plantan cara los jóvenes empresarios a la crisis?

¿Cómo plantan cara los jóvenes empresarios a la crisis? De distinta manera, según los sectores y las posibilidades que brinda el estado de alarma decretado por el coronavirus. Así, mientras que empresas como Sercolu se ven obligadas a acudir a los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), otras como Sic Informática dispara su actividad gracias al teletrabajo. Estos tiempos de crisis son también momentos para emprender y reinventarse, que es lo que está haciendo un taller de Pozoblanco, Fercam Automoción, que ofrece el servicio de recogida del vehículo en el domicilio con medidas de desinfección incluidas.

Caída de actividad

Laura Luque es administradora gerente de Sercolu Catering, que ha visto cómo, por culpa del coronavirus, se han cancelado o aplazado todos los eventos que tenía programados, entre ellos, bodas, comuniones y congresos. A esto se suma que La Abuela Ana Catering, que ofrece menús en colegios y guarderías, ha visto mermada a lo mínimo su actividad con el cierre de todos los centros educativos, y que las cafeterías del campus universitario de Rabanales y del Rectorado, que también atiende, están cerradas.

Laura Luque, administradora gerente de Sercolu Catering. FOTO: CÓRDOBA

El trabajo ha quedado limitado al servicio de comida a domicilio, que ha aumentado considerablemente, a la residencia de mayores de Montoro y a un grupo de inmigrantes. Esto trae como consecuencia que la empresa haya planteado un ERTE a una veintena de trabajadores y haya paralizado el contrato de 24 empleados fijos discontinuos que trabajaban en el servicio prestado a los colegios y en las cafeterías, por lo que solo quedan en activo 8 personas. Laura Luque estima que el volumen de trabajo se ha reducido en un 70%. A esto se suma que "contábamos con un dinero que nos daba liquidez para afrontar el pago a proveedores y no va a estar, pero los compromisos de pago se deben mantener".

Más trabajo por el teletrabajo

No a todos les va mal en esta crisis sanitaria. Víctor Macías es gerente de Sic Informática, una empresa de tres trabajadores que se dedica al mantenimiento informático y a la venta de material. Hace una semana realizó una campaña para ofrecer sus servicios de cara a la implantación del teletrabajo que ha resultado todo un éxito porque "no damos abasto", según expresa Víctor Macías. A esta empresa están acudiendo autónomos, despachos de abogados, asesorías, plantas de producción, entre otros, "tocamos cualquier sector", asegura. A esto se suma que "ha repuntado la adquisición de portátiles" e, incluso, la empresa ha empezado a alquilarlos por meses "para que los usuarios salgan del paso".

Víctor Macías, gerente de Sic Informática. FOTO: CÓRDOBA

De momento, asegura, todos los problemas que van surgiendo los van solucionando desde su propia casa. "Todo lo hacemos por vía remota, teletrabajo para el teletrabajo", explica. Con este sistema de teletrabajo, el empleado visualiza en su domicilio el mismo escritorio que tiene en su empresa. Además, Sic Informática tiene un acuerdo con Copyfax, que instala el sistema de impresión, que también alquila por meses.

Servicios nuevos

En cuanto a nuevas iniciativas, en Pozoblanco ha surgido la que ha puesto en marcha Talleres Fercam Automoción, que se dedica al mantenimiento y la reparación de vehículos y a la venta y al montaje de neumáticos, y que durante el estado de alarma se ha visto obligado a tener las instalaciones abiertas pero a puerta cerrada. Uno de sus socios, César Sicilia, explica que "intentamos reciclarnos en esta situación". ¿Cómo? Ofreciendo servicio a domicilio. "Es un servicio de puerta a puerta, vamos a por el coche y lo traemos al taller sin coste añadido", indica. Antes de entrar al taller, el vehículo es desinfectado con desinfectante hidroalcohólico de secado rápido, operación que se repite cuando sale de allí para su entrega.

Este taller presta también servicios de urgencia a empresas que están trabajando, como Covap, o a flotas de camiones. Aunque al no estar permitida la circulación de vehículos privados durante el estado de alarma (salvo excepciones justificadas) averías hay pocas, sí "hay muchos que aprovechan para realizar el mantenimiento", indica.

El punto de vista de AJE y de BNI

El presidente de AJE, Félix Almagro, asegura que, de momento, cierres definitivos de negocios no se están produciendo. Lo que sí hay es un "estado de alarma importante, no hay nada claro" y "los organismos públicos están colapsados". Almagro está percibiendo también que los socios piden información "porque su asesoría no puede darle una solución firme, ya que cuando llaman al organismo correspondiente no les atiende". A su juicio, más que ayudas, hace falta la paralización de impuestos y seguros sociales.

La asociación se ha mostrado muy crítica con el paquete de medidas adoptadas por el Gobierno central y ha recordado que se ha creado una plataforma para informar a las empresas afectadas.

El director ejecutivo de BNI Córdoba, Enrique Saint-Gerons, explica cómo la crisis no ha afectado a las reuniones online que organizan. BNI tiene 340 miembros distribuidos en nueve grupos que continúan reuniéndose en una sala virtual para hacer negocio. "La gente agradece poder verse", señala, "le sirve para tener feedback (comunicación continúa) con las personas que reinventan su negocio". En estas reuniones, en las que se demuestra que "las relaciones sirven", en las que surgen otros encuentros posteriores y donde se pueden ver iniciativas que están surgiendo en ámbitos como en la hostelería, que se está volcando en el servicio de comida a domicilio, "cada uno se reinventa para que la maquinaria siga rodando".