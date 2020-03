Coronavirus en Córdoba: el comercio advierte de que muchas empresas no abrirán tras esta crisis

Es un escenario absolutamente desconocido. Nadie sabe cómo quedará el comercio de cercanía en Córdoba tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha asegurado hoy que esta semana “ha sido muy dura” y advierte de que cuando se supere esta situación extraordinaria “habrá muchas empresas que no abrirán las persianas”. Bados asegura que se trata de unos momentos “muy duros de asimilar”, que ha generado “mucho nerviosismo, incertidumbre y angustia” entre los comerciantes de cercanía. “Estamos hablando de un sector que estaba muy debilitado y que esta crisis no le coge en las mejores condiciones, ya que no tienen un colchón económico para sustentar la actividad”, precisa.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Bados destaca las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros y las califica de “positivas” ya que las empresas pueden acogerse a ERTE por fuerza mayor. “Desde Comercio Córdoba estamos tramitando muchos ERTE". Con respecto a las medidas para los autónomos, destaca que para el sector del comercio “son beneficiosas porque pueden cesar en la actividad, dejar de pagar la cuota a la Seguridad Social y cobrar esta ayuda para autónomos”. No obstante, reconoce que quedan cuestiones por solventar como lo relativo a alquileres o consumos eléctricos. Asimismo, pide la máxima celeridad a la administración para resolverse los trámites. Así mismo. Comercio Córdoba ha pedido al Gobierno Central la derogación de los decretos de liberalización de las rebajas y de las zonas de gran afluencia turística, y al Ayuntamiento que se reduzcan el importe de los impuestos y tasas municipales a los establecimientos que hayan tenido que cerrar de forma proporcional, al tiempo que hayan estado sin actividad".

Una vez que se supere esta situación, Bados considera que se deben impulsar planes de ayudas desde los ayuntamientos, la Junta y el Gobierno central para que las empresas puedan volver a abrir.

Asimismo, mientras que la mayor parte del comercio de cercanía ha cerrado, destaca la labor que está haciendo el comercio de alimentación, “prestando servicios a la ciudadanía con productos frescos”.