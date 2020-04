Coronavirus: un club de Belmez renuncia a una subvención para que se use contra el covid-19

El Club Deportivo de Atletismo 'La Rompepiernas' de Belmez (Córdoba) ha decidido, tras comunicarlo al Ayuntamiento de la localidad, "renunciar a la subvención" que el Consistorio le concede de manera anual, para la realización de su programa de actividades deportivas, "con el objeto que se destine esa partida presupuestaria a paliar los efectos del coronavirus" en el municipio.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de 'La Rompepiernas', Graciano Obrero, explicando que, de esta forma, este "grupo de amigos, que aman y practican el atletismo saliendo a correr y participando en carreras populares", además de coorganizar la Media Maratón Belmez-Espiel, denominada 'La Rompepiernas', y también la Escuela Municipal de Atletismo de Belmez, tienen claro que, igualmente, deben asumir "un deber social" en la crisis del coronavirus.

Por eso se han propuesto en este club de atletismo "colaborar en la lucha" contra los efectos negativos que está teniendo el covid-19 en Belmez, municipio de donde era natural la primera persona que falleció en la provincia a causa del coronavirus, un hombre de 87 años, el pasado 20 de marzo.

En cuanto a si la renuncia a la subvención municipal afectará a sus actividades, Obrero ha asegurado que no será así, ya que 'La Rompepiernas' es "un club que no vive al día y que, además, no está endeudado", habiendo ya previsto, si fuera necesario, aumentar las aportaciones de sus socios para suplir la subvención municipal a la que renuncian.

Por su parte el alcalde de Belmez, José Porras (PSOE), ha afirmado que lo que ha hecho el club le parece "una decisión digna de admiración", pues en el Consistorio saben "lo que significa renunciar a esta ayuda que reciben desde el Ayuntamiento, con lo cual esto los engrandece, no solo como deportistas, sino también como personas".

Por su lado, la edil de Deportes, Ana Blasco (PSOE), ha dicho que en el municipio se sienten "orgullosos de este tipo de acciones que, sin duda, van a contribuir a paliar, en cierta medida, todo aquello que se necesita para frenar esta pandemia, y les damos la enhorabuena por tan solidaria decisión", en la que "ellos han sido pioneros", aunque ahora "también se ha sumado a esta iniciativa el club de pesca".