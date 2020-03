Coronavirus en Córdoba: las clínicas dentales siguen funcionando aunque con menos usuarios

Las aproximadamente 450 clínicas dentales que existen en la provincia de Córdoba pueden seguir funcionando, como recoge el decreto de alerta del Gobierno central sobre el coronavirus, y de hecho este mismo lunes la mayoría están abiertas, como ha apuntado el presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba, Rafael Roldán.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Roldán ha recalcado que, aunque un número creciente de usuarios están aplazando citas con su dentistas para los próximos días y semanas, desde el colegio “no podemos pedir a las clínicas dentales que cierren, porque son establecimientos sanitarios que también realizan una importante labor y que deben atender, sobre todo, urgencias dentales que puedan presentarse, con el objetivo de no contribuir a que los pacientes que sufren esos problemas, si ven que su clínica está cerrada, se vayan a las urgencias y centros de salud, cuando lo que se está recomendando a la población es que evite acudir a los puntos de urgencias y centros sanitarios en la medida de lo posible para no colapsarlos”.

Roldán ha añadido que las clínicas dentales se están adaptando a las circunstancias actuales de excepcionalidad y algunas a lo mejor restringen horario y además la mayoría están colgando en sus negocios carteles explicando que se atenderán en todo momento las urgencias e instando a los usuarios que confirmen o no que acudirán a las citas programadas con anterioridad o que las anulen.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Dentistas puso a disposición de Sanidad su institución para lo que necesite, tanto en medios profesionales como materiales, concretamente mascarillas o guantes principalmente.