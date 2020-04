Coronavirus en Córdoba: La Clínica El Brillante cede un equipo respirador al hospital Reina Sofía

La clínica El Brillante ha informado este martes que, con el ánimo de seguir prestando ayuda en la crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19, este centro ha cedido recientemente un equipo respirador de sus quirófanos para su uso en el hospital Reina Sofía. Esta cesión voluntaria se engloba dentro de las acciones que se están llevando a cabo en este estado de alerta durante el cual, para evitar la propagación del virus y atendiendo a las recomendaciones oficiales, se ha limitado la asistencia presencial en sus instalaciones únicamente a revisiones postoperatorias y atención de urgencias.

Además, desde el inicio de esta crisis, Clínica El Brillante Oftalmología junto con otras 13

clínicas andaluzas ha creado la Red de Clínicas Privadas de Oftalmología de Andalucía que bajo

el lema #seguimoscuidandotuvision, pretende ofrecer a la población información fiable basada

en evidencia científica acerca del coronavirus y ha iniciado un nuevo servicio de tele-medicina

altruista, gratuito y dirigido al público en general, con el fin de evitar la saturación de los

Hospitales y centros de salud.

A través de este servicio cualquier persona con algún problema ocular o de visión, y tras

rellenar un formulario que se puede encontrar entre otros en la web clinicaelbrillante.com,

será atendido por uno de los oftalmólogos de esta clínica, que evaluará cada caso y responderá

con las valoraciones y recomendaciones adecuadas en cada caso. No dejando desatendidos de

este modo ni a sus pacientes ni a ningún cordobés que necesite atención oftalmológica en estos

días de confinamiento.

“Queremos aportar nuestro granito de arena en esta crisis sanitaria y social, no sólo con esta

cesión del equipo respirador, si no también cumpliendo con rigurosas medidas de prevención y

aislamiento, pero sin dejar de atender y estar al lado de los ciudadanos de Córdoba como

siempre hemos hecho, ahora adaptándonos a las circunstancias actuales a través de nuestro

formulario de teleasistencia”, señala el doctor Álvaro Fidalgo.