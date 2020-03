"Cerrar los colegios está bien, pero habría que cerrarlo todo"

Último día de clase antes del cierre por coronavirus. Miles de niños han acudido este viernes en Córdoba a su centro educativo en una jornada que en muchas familias será la de transición previa a dos semanas de aislamiento preventivo para evitar los contagios. En el colegio Colón, a primera vista, la apertura del centro ha transcurrido como un día normal. La mayoría de los padres trabajan, así que tendrán que pensar qué hacer cono los niños a partir del lunes. Pese a todo, un 10% de los escolares han faltado este viernes a clase, adelantándose a la medida.

En la puerta del colegio, multitud de padres se arremolinan para despedir a los niños. "Me parece una medida necesaria la del cierre de los colegios, pero habría que cerrarlo todo para frenar el virus y que no pase como en Italia", comenta María, madre de dos hijos. Aún no sabe cómo se las apañará. "Tendremos que organizarnos este fin de semana para ver cómo lo hacemos", comenta. A su lado, María José asiente convencida de que "esta medida está más que justificada", por lo que tiene previsto "reducir las horas de trabajo en la calle", ya que es autónoma y hay ciertas tareas que puede hacer desde casa. Benito, padre de dos niños, aún no sabe qué harán para salir del paso, pero está convencido de que hay que cerrar los colegios. "Se están tomando medidas que me parecen adecuadas, pero echo en falta otras, no entiendo que se cierren los colegios y las discotecas y bares sigan abiertos o que los niños no vayan al colegio, pero sí a los parques, además hay muchas diferencias de casos entre regiones, pero se están adoptando medidas similares en todas", señala, "en fin, la evolución está cambiando mucho sobre la marcha, ya iremos viendo, solo espero que todo esto nos sirva para reflexionar y evolucionar".

Mantener la rutina del cole, pero en casa

Ana, Sole e Isabel conversan nada más dejar a los niños en el centro sobre los próximos días. "Lo que no tiene sentido es que la gente siga en los bares como si nada, hay que tomarse esto en serio para que acabe lo antes posible", indica una de ellas. Isabel trabaja como guía turística y tiene todas las citas canceladas para los próximos días. "Soy autónoma y trabajo con muchos americanos y Trump ha cerrado los vuelos, esto va a tener un impacto en el turismo muy grande, pero es lo que hay", dice resignada. Ana y Sole son docentes y aún no saben cuáles serán las instrucciones para los docentes. "En algunas regiones, los profesores tendrán que ir al centro aunque no haya niños y en otras no, aquí aún no sabemos lo que va a pasar", indican. Lo que tienen claro las tres es que lo que se avecina "no son unas vacaciones" como muchos, entre ellos los niños se creen. "Nosotros intentaremos tener una rutina de trabajo con los peques en casa y si salimos, lo haremos en bicicleta", comenta Sole, madre de tres criaturas. Ana, que tiene dos, tiene pensado organizar algunas horas de trabajo diario con tareas para poder trabajar los padres también y usar otros elementos como la lectura, la tablet o la televisión para entretener a los niños.

Entrada al colegio público Colón, esta mañana de viernes. Foto: SÁNCHEZ MORENO

Mensajes de tranquilidad

En el colegio, confían en que "estas dos semanas no supondrán ningún perjuicio para la dinámica escolar de los niños, sobre todo a estas edades", explica el director del centro. "Yo lanzaría un mensaje de tranquilidad, que los padres se tomen en serio las medidas sanitarias y que organicen un tiempo de estudio diario con los niños, flexible, pero par que no rompan la rutina totalmente, para lo cual se les entregarán tareas". De momento, nadie tiene claro en Primaria si será posible distribuir ejercicios para todos en alguna plataforma. En todo caso, lo ven difícil. "Hay profesores que emplean algunas aplicaciones para ello, pero no está estandarizado y no tenemos instrucciones oficiales al respecto, estamos a la espera".

Aunque muchos docentes afirman que los niños ven esto como "unas vacaciones", hay de todo. "Mi hijo me ha prohibido hablar del coronavirus en casa", explica una madre, "no quiere preocuparse demasiado", mientras otra le responde que está muy preocupada porque su hija "no para de llorar, desbordada por todo lo que oye, por más que le explicó que no pasa nada, tiene mucha imaginación y cree que esto es el fin del mundo". Lo mejor en estos casos, "que no vea la televisión", sentencia la primera.