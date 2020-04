Coronavirus en Córdoba: Carrefour, El Corte Inglés y Deza abren el Jueves Santo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lo/as trabadore/as de esos centros no tienen derecho a descansar, que pena, y que no aleguen Carrefour, Deza o El Corte Inglés que es un servicio público, son días de estar en casa. Espero que no acuda nadie a comprar, seamos solidarios.