Coronavirus en Córdoba: el campo mantiene su actividad para garantizar el suministro de alimentos

El campo cordobés no para. Agricultores, cooperativas y empresas agroalimentarias de la provincia mantienen su actividad y abastecen la demanda que se está produciendo por la crisis sanitaria del coronavirus, mientras los agricultores continúan trasladándose a las explotaciones de la provincia. No obstante, advierten de las dificultades que existen para desplazarse a las fincas varios trabajadores, que no pueden hacerlo en el mismo vehículo, o para adquirir productos fitosanitarios. “Tenemos que seguir produciendo, recolectando, haciendo las labores que garanticen la cosecha. El campo no está parado”, afirma Miguel Cobos, secretario provincial y regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

En el campo cordobés son tiempos de siembra de hortalizas, de tomates, pimientos, sandías o melones. Se continúa con los tratamientos y riegos en los ajos, además de eliminarse las malas hierbas. Prosigue la recogida de las variedades tardías de la naranja. En los olivares se hacen tratamientos y se previene contra el prays.

La actividad no es menor en las granjas ganaderas, donde la demanda de leche, carne y huevos ha sido desbordante estos días, aunque tiende a normalizarse. Pese a que la petición de productos de hoteles, restaurantes y cafeterías (canal Horeca) ha sufrido un tremendo descenso por las medidas sanitarias adoptadas, esta situación se está paliando con el fuerte incremento del consumo en las familias.

“El campo cordobés está trabajando y haciendo lo que tiene que hacer para abastecer a la población”, asegura Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, que destaca el compromiso del sector agroganadero para responder a esta situación de crisis. “Esto que está ocurriendo era inimaginable y los efectos en la pequeña y mediana empresa serán tremendos”, señala Fernández de Mesa. En la actualidad, todas las oficinas de Asaja Córdoba permanecen cerradas al público hasta el 30 de marzo, atendiendo a través del teléfono o por internet. En Asaja, las mayores dudas se concentran en las medidas para asegurar los desplazamientos de los agricultores y trabajadores a las explotaciones, a los que se les recomienda que lo hagan con certificados de empresa.

El abastecimiento de suministros para desarrollar la actividad agraria es otra de las preocupaciones para la secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero. “Los problemas que teníamos se acentúan en esta situación. El sector está preocupado, pero los agricultores y ganaderos seguimos produciendo alimento de calidad para abastecer a la ciudadanía”, indica. Además, requiere que se bonifique el 100% de la cuota de autónomo, que haya exención de las tarifas de riego y de electricidad. “La situación del sector no ha mejorado nada. Eso no se puede olvidar”, recalca Quintero.

En su olivar de Adamuz se encuentra Baltasar García (en la foto), un agricultor que no ha dejado de acudir a la explotación para continuar con las labores propias de esta fecha. “Los problemas más grandes se encuentran en el desplazamiento para ir al campo o para comprar fitosanitarios”, explica. Ayer, por el viento, tuvo que suspender los tratamientos por el viento que hacía. Eso sí, en la situación también se ve el aspecto positivo: “Podemos salir al campo y que no dé el aire”.

Las cooperativas

Desde Cooperativas Agroalimentarias se destaca que están extremando las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus, con el establecimiento de turnos en los centros de trabajo y cumpliendo el protocolo sanitario. Algunas cooperativas oleícolas han tenido que mantener la actividad todo el día para abastecer la demanda nacional e internacional, al igual que ha sucedido en las empresas lácteas, como sucede con Covap, que han trabajado al 100% de su capacidad. Eso sí, las cooperativas demandan que Bruselas garantice el libre tránsito de mercancías agroalimentarias y que se abastezca a los centros de trabajo de mascarillas y guantes por la Administración.

El responsable del sector Agroalimentario de UGT, Miguel Ángel Carrasco, asegura que las cooperativas y los trabajadores se están adaptando a estas especiales condiciones. “El sector de la alimentación está a tope. Se están habilitando turnos. Es un sector indispensable y está trabajando al máximo”, señala.