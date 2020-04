Coronavirus en Córdoba: 'Caminito de Santo Domingo' por los balcones de La Viñuela

Dicen que a falta de pan, buenas son tortas y que al mal tiempo, buena cara. Por eso los vecinos del barrio de Córdoba La Viñuela, en concreto, los de la calle Don Carlos Romero, han decidido que, suspendida la romería de Santo Domingo (que tendría que haberse celebrado este domingo) por el estado de alarma del coronavirus, no les quedaba otra que mantener la tradición valiéndose de la imaginación y por eso han organizado una en los balcones.

Dos vecinos de la Viñuela se asoman al balcón ataviados como si fueran a participar en la romería. Foto: EFE / SALAS

Con esa premisa y haciendo uso del grupo de whatsapp vecinal, nacido por generación espontánea a raíz de la cuarentena, se han puesto a las órdenes de Rafael Martos y Mª del Mar Muñoz, miembros de la peña De las Penas y Volantes, para elaborar la decoración que desde antesdeayer engalana la calle de fiesta. "En casa teníamos mucho papel y muchas cositas para preparar la carroza que hoy tendría que haber subido al santuario de Santo Domingo, pero como no ha podido ser, hemos decidido aprovecharlas para dar un poco de alegría a la calle". Sin salir de casa, lanzando cuerdas de un lado a otro de la calle, han decorado la vía con banderines de colores.

Procesiones en Semana Santa

No es la primera vez que se aventuran en estos menesteres desde que empezó el encierro, "en Semana Santa hemos hecho pregones, puesto marchas, rezos y procesiones de pasos hechos con nuestras manos que han ido de balcón a balcón". Desde el Domingo de Ramos en adelante, sacaron en procesión al Crucificado, el Cristo de Ánimas, La Agonía, La Paz y Esperanza, el Esparraguero y hasta el Santo Entierro, modificados por Rafael Y María del Mar para ajustarse al perfil de cada uno. La hija de ambos, Mª del Mar Martos, Premio Nacional de Arte Flamenco llegó a entonar una saeta para la ocasión.

La mañana de hoy ha arrancado con la música propia de este día, desde los cohetes que marcan la salida de las carrozas a temas emblemáticos de la tradición popular cordobesa como el Caminito de Santo Domingo, la Salve Rociera, las Campanas de Alegría y el Soy Cordobés. Ahí es ná. El pregonero de la Semana Santa de la calle, Alejandro Aylward Rengifo, también ha sido el encargado de pregonar la romería de Santo Domingo.

En medio del trajín musical, no ha faltado la carroza típica que ha salido de balcón a balcón por obra y gracia de los vecinos de la calle, a los que no les faltan ganas de amenizar el confinamiento a los niños y los mayores de la zona. "Hay muchas personas que viven solas, ya mayores, gente que está enferma, muchos niños que se aburren todo el día encerrados y que lo pasan pipa con estas cosas y nosotros también, porque lo que no se puede es perder las tradiciones por mucha cuarentena que haya", asegura Rafael, que regenta el quiosco de los Teletubbies desde hace veinte años: "El que mete la cabeza debajo del ala, si no se lo come el coronavirus se muere de pena".

Batalla de las Flores y Romería de Linares

Confinado junto a su mujer, María del Mar, los dos conforman el tándem perfecto para conseguir que el ambiente no decaiga. "El domingo que viene, celebraremos la Batalla de las Flores entre balcones, todo el mundo está preparando ya las flores de papel en sus casas y el domingo siguiente la Romería de Linares, esto no se puede dejar de celebrar por culpa del bicho ese". El efecto devastador del confinamiento ha servido en esta calle para que los vecinos se conozcan. "Hay muchos que ni se conocían pese a vivir a unos metros y ahora se han dado cuenta de que la vida era otra cosa", sentencia Rafael.