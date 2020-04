Coronavirus en Córdoba: el C3A se une a la formación 'on line'

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) continúa de forma on line con el programa de formación abierta para todo tipo de públicos durante el confinamiento por la crisis del coronavirus. Esta propuesta de cursos se diversifica hacia múltiples ramas de la creación contemporánea, con el objetivo fundamental de acercar la experiencia artística sin necesidad de ser especialista en ningún campo, ofreciendo herramientas y estrategias creativas que fomentan una posición activa y autónoma del participante en la identificación y planteamiento de sus propias inquietudes, intereses y deseos. Estos cursos están impartidos por artistas de la categoría de Mónica Rivas Lee (cerámica contemporánea), Jacinto Lara (xilografía con aditivos), Rafael Jiménez (pintura experimental), Pilar Mayorgas (fotografía de autor) y Xosé Garrido (fotografía de arquitectura y patrimonio).

Para Jacinto Lara, que tiene unos 20 alumnos, esta forma de docencia es completamente nueva. "Estamos aprendiendo todos”, dice el artista, que enseña a sus pupilos –un grupo variado que va desde a artistas a profesionales de la publicidad, profesores, etcétera-, a experimentar con técnicas de estampación.

El artista realiza pequeños videos caseros en los que muestra su forma de trabajar y asegura que "la respuesta a esta escuela nocturna ha sido fantástica”, ya que, dice “la gráfica siempre ha sido como la hermana pequeña de las artes”, con lo que no está de acuerdo Lara. “Es asequible a nivel económico y llega a mucha gente a un precio asequible”, continúa el creador.

“Cuando tuvimos que dejar de trabajar, nos quedamos un poco sorprendidos, y entre todos decidimos seguir de esta forma” y, “aunque hay muchos alumnos que no tienen en su casa un taller o materiales, tratamos de hacerlo de forma más rudimentaria”. Los grupos de whatsapp también ayudan para las consultas y la comunicación entre alumnos y profesor, que ya “somos como amigos”.

“Estoy descubriendo que de forma on line se puede enseñar y aprender de todo", señala Lara, que cree que “lo interesante que tenemos que aprender es la técnica, el oficio, y después desarrollarlo, y yo por la edad que tengo manejo una serie de técnicas que me divierto mucho enseñando en estos talleres”, ya sean on line o presenciales, dice el artista.