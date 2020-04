Coronavirus en Córdoba: La brecha digital deja atrás a numerosos alumnos

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 ha motivado el cierre de centros educativos y la búsqueda de alternativas para que los alumnos puedan continuar el aprendizaje vía online desde sus casas, pero asociaciones vecinales de Córdoba lamentan que este sistema dejará atrás a numerosos estudiantes, dado que muchas familias carecen de ordenadores y conexión a internet.

El presidente de Fapa Ágora (la Federación provincial de asociaciones de padres y madres de alumnos de centros públicos), Francisco Mora, afirma que no cuentan con estimaciones del número de alumnos que podrían estar perjudicados por la brecha digital y este periódico ha consultado a la delegación territorial de Educación, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Las asociaciones de vecinos Unión y Esperanza, de Las Palmeras; La Palabra, de Las Moreras, y la Mirada del Sur, del Sector Sur, sí han confirmado que muchas familias de estos barrios están sufriendo el problema y que este se extiende a diferentes zonas de la ciudad. Sin embargo, también han destacado que en muchos casos los padres están más preocupados por la falta de alimentos para sus hijos que por la falta de clases.

En este sentido, Antonio Fernández, vicepresidente de Unión y Esperanza, afirma que "como esto se prolongue mucho más la gente no va a pode aguantar, porque no hay", indica en referencia a los recursos económicos.

También lamenta que algunas entidades sociales "han puesto todos los puntos de reparto de alimentación en el centro y no entiendo cómo se van a organizar para ir a recogerlo, porque aquí no todo el mundo tiene vehículo".

Una situación que, según indica, se agrava en el caso de las personas mayores con movilidad reducida, sobre las que comenta que para ellas "será mas un sacrificio que una ayuda" el hecho de tener que desplazarse y, por esto, están solicitando poder acudir los propios vecinos o que reciban otra ayuda.

Consultado por la posibilidad de que los menores se queden descolgados de la enseñanza por carecer de medios tecnológicos, asegura que "en muchos barrios como el nuestro no serán un puñado de niños, si no que serán bastante niños" los que tengan este problema.

Así, sostiene que en el centro de servicios sociales comunitarios La Foggara están intentando ayudar a las familias, pero "no tienen lo esencial. Los más pequeños son los que más problemas están teniendo, no tienen ordenadores y algunos saben manejarlos y otros no", comenta. Esto ha llevado a que algunas familias estén intentando hacer actividades para sus hijos y ayudarles "para que no pierdan la línea del curso", señala.

Un desfase escolar "tremendo"

De su parte, el portavoz de La Palabra, Manuel Ortega, estima que "habrá muchas familias que estén en esta situación, porque la pobreza está muy generalizada. Estamos viendo limitaciones importantes y si la gente no tiene para comer y no está en los circuitos sociales, los niños tendrán un desfase escolar tremendo", añade.

Este representante vecinal explica que en algunos casos las familias cuentan solo con teléfonos móviles y en otras casas puede que haya un ordenador para varios estudiantes. En este sentido, se pregunta "¿Qué equipamiento informático puede tener en su casa un trabajador pobre?".

A esto agrega que para la conexión a la plataforma de Educación y la descarga de documentos se necesita una buena conexión a internet y sostiene que "en estas situaciones se observa la brecha digital".

Sobre la situación de las familias, manifiesta que "en Las Moreras y otras zonas como Levante, Fátima, El Naranjo, Las Palmeras, el distrito sur... Si analizas los datos de renta per cápita individual no superan el umbral de la pobreza".

Además, recuerda que este escenario ya se daba antes de la pandemia y que en los casos de aquellas personas que trabajan en la economía informal como empleadas del hogar sin regular, albañiles, chatarreros y otros, "los ingresos desaparecen en esas unidades familiares y no se pueden beneficiar de las medidas que se están adoptando" para paliar la crisis sanitaria.

"Muchos no tienen para comer"

El presidente de la asociación vecinal La Mirada del Sur, Manuel Sierra, ha realizado un sondeo para conocer cómo está la situación en el Sector Sur y afirma que de todas las familias consultadas (en torno a quince), solo una le ha confirmado que tiene ordenador en casa.

Manuel detalla que las familias reciben las tareas a través de la aplicación de mensajería Whatsapp o de otra app, "pero hay un problema y es que muchas madres se quedan sin megas en el teléfono móvil, no pueden recibir los documentos. Esta es una de las cosas que más te llega al alma".

Además, opina que esta situación "se une a la pobreza, muchas familias no tienen para comer", por lo que entiende que "se tendría que priorizar la entrega de alimentos para que llegue lo antes posible a las personas que están en una situación vulnerable".

Sierra recuerda que "si te faltan los alimentos es lo prioritario, las familias están preocupadas. La mayoría no tiene ingresos y las que los tienen quizá son una pensión contributiva o alguna ayuda", subraya.