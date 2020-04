Coronavirus en Córdoba: el Ayuntamiento de Montoro prepara un plan de ayudas tras la pandemia

El Ayuntamiento de Montoro informa que está preparando la redacción de un plan especial de ayudas económicas y sociales que suponga la aportación municipal, derivada del superávit presupuestario permitido por el RD ley 11/2020 y del propio marco económico 2020, al paquete de medidas extraordinarias que con carácter urgente están promoviendo el resto de administraciones públicas a fin de contener los efectos negativos en la economía derivados de la epidemia de coronavirus.

El Ayuntamiento de Montoro está trabajando en una serie de acciones económicas que desde el Consistorio se pondrán en marcha en el periodo más breve posible para paliar los efectos económicos de la pandemia del covid-19, complementando las medidas tomadas por otras administraciones públicas, Estado de España, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba.

Estas medidas están enfocadas inicialmente en cuatro líneas.

En la primera, se han regulado aplazamientos de los distintos impuestos municipales (IBI, IVTM, Cotos de Caza, Tasas de Servicios, etc.) en coordinación con Hacienda Local, entidad donde esta delegada la gestión de estos impuestos.

Para la segunda se plantean exenciones o bonificaciones de distintos cánones municipales, como son el Mercado de Abastos, el Mercadillo, las distintas concesiones administrativas como, la Caseta Municipal, el Restaurante Piscina, etc., así como moratorias en deudas municipales. Hay que tener en cuenta que no se emitirán liquidaciones por tasas referidas a ocupaciones de dominio público o a prestaciones de servicios de competencia local, cuyo hecho imponible no se haya producido debido a la extraordinaria situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando como pueden ser entre otras, los mercadillos, terrazas, servicios educativos, culturales o deportivos, que se encuentren suspendidos.

En la tres se convocarán las subvenciones a empresas ya reguladas por Ordenanza Municipal y se plantea una nueva línea de ayudas especificas para la crisis del Covid-19, destinada a compensar gastos o a mantener unos ingresos mínimos, dirigidas a empresas y autónomos cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre obligatorio, y acompañado de una campaña de promoción de la compra en establecimientos locales.

En la cuatro se plantea el refuerzo de los servicios referidos a conservación limpieza y mantenimiento de vías públicas que se financiará mediante bajas de otras aplicaciones presupuestarias y que incluirá un programa de obras de menor cuantía para la mejora de caminos, de vías urbanas y otras reformas dirigida para reforzar el tejido productivo local.

La alcaldesa, Ana María Romero, apunta que “la pretensión del Ayuntamiento en torno a este paquete de medidas extraordinarias pasa por actuar con rapidez. Esta propuesta se debatirá con los distintos grupos políticos, atendiendo también las propuestas que estos aporten y el sector empresarial y comercial y de esta manera, se pueda tener perfilado el contenido del plan para su aprobación definitiva en Pleno a la mayor brevedad posible”.

Asimismo, aclaró que “el Ayuntamiento centra en estas horas sus esfuerzos humanos y materiales en evitar la propagación de la epidemia y garantizar la salud pública, pero el deber de los grupos políticos municipales también está en preparar el municipio para la reactivación social y económica ante la amenaza de los efectos del Covid-19 en Montoro”.