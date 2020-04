Coronavirus en Córdoba: el Ayuntamiento de Cañete tomará la temperatura a los vecinos

El alcalde de Cañete, Félix Romero (PP), informa que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva iniciativa en la prevención del covid-19, con la adquisición de dos termómetros láser que están a disposición de Protección Civil con la intención de tomar la temperatura corporal a las personas que, voluntariamente, se lo soliciten.

Esta nueva medida se está llevando a cabo en diversos lugares como pueden ser las zonas de embarque de los aeropuertos. “Como ya conocemos, asegura Romero, la fiebre es uno de los síntomas del coronavirus”.

En estas semanas el Consistorio aumentará la presencia de Protección Civil en el entorno de los establecimientos de suministros básicos para que cualquier vecino pueda dirigirse a ellos y tomarse la temperatura corporal.

Aclara Romero que “el procedimiento es muy sencillo: se tomará en la oreja y no es necesario ningún tipo de contacto”. Matiza que “como información adicional, según el modelo de termómetro láser adquirido, la temperatura no debe sobrepasar los 38ºC, siendo aconsejable para los mayores de 65 años que no sobrepase los 37,5ºC”.

Romero argumenta que “desde el equipo de gobierno seguimos poniendo todos los medios a nuestro alcance para combatir esta pandemia” y que “juntos y cumpliendo las recomendaciones sanitarias saldremos adelant