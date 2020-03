Coronavirus en Córdoba: La ayuda a domicilio, a la espera de material de protección individual

La falta de mascarillas, batas desechables y otros productos de protección individual que se está produciendo en todo el sistema desde que empezó la crisis sanitaria del coronavirus está poniendo en serios aprietos a muchos trabajadores y usuarios. Conseguir una mascarilla, hidrogel y otros productos básicos en las actuales circunstancias se ha convertido en prácticamente imposible no solo para los particulares sino para las empresas, que están trabajando sin contar con los recursos mínimos.

Uno de los sectores más afectados por esta carencia es el de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que atienden a diario a las personas dependientes de Córdoba, entre ellos, un gran número de mayores, que constituye la población de más riesgo de contagio del coronavirus.

Según fuentes sindicales, «no contamos con mascarillas y se nos da una bata que nosotros mismos tenemos que desinfectar porque no hay material desechable». Al parecer, «las mascarillas se están reservando para la atención a los mayores que son grandes dependientes, que incluye aseo personal y hay contacto directo». En el resto de casos, no se usa «porque no hay material». Fuentes de Servisar, la empresa concesionaria de la ayuda a domicilio en la capital, ha indicado que «se está haciendo todo lo que está en nuestro mano para proteger a usuarios y trabajadores, pero hay una evidente escasez de material, pese a lo cual no podemos abandonar a estas personas en sus casas».

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha insistido en que es la empresa que presta la ayuda la que tiene que cumplir con la norma de prevención y la ha instado a proporcionar a las empleadas el material necesario para evitar contagios. Así, en aras de la colaboración y de que el servicio se pueda prestar de la manera adecuada, el Ayuntamiento ha asegurado que ya les ha hecho legar ayer un número importante de mascarillas y ayer aportó otra cantidad disponible para este fin.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Andalucía trasladó ayer al Ministerio de Sanidad los ofrecimientos realizados por empresas e instituciones que han puesto a disposición de la Administración estatal tanto sus materiales como instalaciones para colaborar en el control del contagio por el covid-19. Mascarillas, guantes, naves logísticas, productos especiales de limpieza y desinfección son algunas de las elementos que han ofrecido para su suministro. Estos ofrecimientos se producen después de que el Ministerio de Sanidad comunicase el pasado domingo 15 de marzo la apertura de un plazo de 48 horas a personas y empresas que dispusieran de productos de protección y diagnóstico como mascarillas, guantes o kits de diagnóstico para que lo pusieran en conocimiento del Ministerio de Sanidad para poder hacer uso de ese material.

Servicio de entrega de comida a domicilio, funcionando

Por otro lado, la empresa Hermanos González está realizando desde el lunes la entrega a domicilio de comida a casi 500 usuarios de Córdoba la tarjeta 65 Oro, un servicio que finalmente no tendrá ningún coste para los beneficiarios, según la información facilitada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Según fuentes de la empresa, que actúa en varias provincias, se realizarán tres entregas semanales, por lo que martes y jueves recibirán comida para dos días.