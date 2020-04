Coronavirus en Córdoba: los autónomos, "muy enfadados" por los pagos a la Seguridad Social

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado este miércoles que estos profesionales están "muy enfadados" por el pago de las cuotas a la Seguridad Social pese a la declaración del estado de alarma provocada por la pandemia de coronavirus.

En esta línea, ha manifestado que ATA exige una "moratoria directa" como la que se ha aplicado en otros países europeos, dado que muchos trabajadores por cuenta propia han sido obligados a cesar su actividad.

A diferencia de este escenario, ha señalado que en España ya han abonado la cuota completa de marzo, a pesar de que el sector reclamó que no se le impusiera, y ha explicado que el Gobierno les plantea que reclamen ahora lo correspondiente al periodo del día 14 en adelante.

Además, ha detallado que la moratoria debe solicitarse el mes anterior, por lo que aquellos autónomos que puedan acogerse a ella no podrán hacerlo para el caso de abril. Así, ha precisado que solo pueden pedirla aquellos profesionales a los que se le permitió trabajar en el real decreto que regula el estado de alarma, como por ejemplo los estanqueros y los de telecomunicaciones, por lo que "hay muchos que no pueden".

Rafael Amor ha subrayado que las medidas que el Ejecutivo central está adoptando para este sector han motivado un aluvión de consultas de los afectados y ya han atendido unas 40.000 llamadas desde la sede de esta asociación en Córdoba.

Entre otras cuestiones, ha criticado que se han denegado prestaciones por cese de actividad porque el listado de actividades que tienen las mutuas no coincide con el recogido en el real decreto.

Asimismo, ha aludido al segundo real decreto sobre el estado de alarma para indicar que ha establecido que determinadas actividades pueden continuar, pero solo el autónomo y no sus trabajadores, y se ha preguntado cómo puede trabajar un fontanero si no puede adquirir los suministros que precisa porque los comercios están cerrados.

En su opinión, el Gobierno de España "está dando la espalda a los autónomos y nos está manipulando". En cuanto al cobro de la prestación por cese de actividad, ha detallado que "si no te cierra el Estado, tienes que demostrar un 75% de disminución de facturación durante los últimos seis meses", una situación que es "imposible" de demostrar a su juicio, ya que "cuando llegas al 75% es porque has vendido el felpudo y el bombín", ha ironizado. De este modo, ha opinado que "lo han hecho a cosa hecha, para no pagar el paro de forma directa".