Coronavirus en Córdoba: Así será la desescalada en la ciudad

El plan de desescalada del Gobierno en la lucha contra el coronavirus tendrá cuatro fases antes de llegar a una "nueva normalidad" y abarcará un máximo de ocho semanas, hasta finales de junio. En Diario CÓRDOBA nos hemos preguntado cómo será la desescalada a nivel local, y cómo afectará a los bares, comercios, museos, clubes deportivos o teatros de la capital cordobesa. Para el desarrollo de estas fases se necesita un desarrollo normativo (decretos) y en el caso de los espacios públicos el acondicionamiento de los mismos a las normas sanitarias.

Fase previa, a partir del día 4 de mayo

La actividad social y económica empezará poco a poco recuperándose.

Algunos comercios y tiendas, además de las de alimentación que han estado abiertas todo este tiempo, podrán reabrir pero concertando con los clientes una cita previa. Será el caso de las peluquerías y barberías, o de establecimientos como ferreterías o tiendas de electricidad.

También podrán reabrir los bares y restaurantes que puedan ofrecer comidas para llevar a casa. Se suman de este modo a los establecimientos de comida a domicilio, como pollerías, que han continuado dando servicio durante el confinamiento. Muchos establecimientos de la ciudad se han reciclado para que el cliente pueda llevarse a casa algunos de sus platos. La patronal CECO estaba elaborando una guía de todos estos establecimientos hosteleros. En esa fase previa podrían abrir también los archivos, como el Archivo Histórico Provincial y el Archivo Municipal, que pese a estar en obras abrió un sistema para atender las demandas internas.

El deporte cordobés también empieza su particular desescalada. Igual que los deportista amateur podrán salir a la calle a partir del día 2 para hacer una hora de ejercicio diario (cerca del domicilio), los deportistas profesionales y federados individuales regresan a sus trabajos con entrenamientos individuales. El Córdoba CF empezará los entrenamientos individuales.

Fase inicial, a partir del día 11 de mayo

El pequeño comercio en general podrá abrir sus persianas y atender en sus establecimientos vigilando, eso sí, el aforo y las distancias de seguridad e higiene. Los mayores de 65 años tendrán que tener un horario preferente. Los que se mantendrán en esta fase aún cerrados serán los centros comerciales de la ciudad como El Arcángel o el centro comercial Sierra.

La hostelería también podrá abrir sus puertas pero con una limitación de sus espacios al 30 (excluyendo las zonas comunes). Los bares pequeños aún no podrán hacerlo. El Ayuntamiento de Córdoba está redactando un decreto para flexibilizar la ordenanza de veladores y permitir que las terrazas ocupen más espacio o espacios alternativos para cumplir la normativa.

Se procede a la reanudación completa del sector agroalimentario, y se reabren los espacios de culto, incluida en teoría la Mezquita-Catedral (el Cabildo está a la espera de más noticias por parte del Gobierno), pero solo con un 30% del aforo y los tanatorios, tanto el municipal del cementerio de la Fuensanta, como los privados.

Según los planes del Gobierno debería poder reanudarse la actividad de los mercadillos de la ciudad, como el de la Setas o el de la Asomadilla, pero siempre que se monte un solo puesto de cada cuatro y se guarden las distancias de seguridad.

Los centros educativos tendrán que abrir sus puertas para permitir labores de limpieza y desinfección, pero sí lo harán las bibliotecas, incluida la Biblioteca Central, que deberá adoptar de manera previa medidas de higiene y sanitarias.

Se espera que en esta fase empiecen a abrir los museos municipales como el de Julio Romero de Torres o el de Bellas Artes, también con solo un tercio del aforo habitual, así como el resto de museos de la ciudad como el Arqueológico o Medina Azahara.

En esta semana se reanudará la actividad de las clínicas sanitarias (dentistas, podólogos, oculistas...), así como las clínicas dedicadas a la estética personal o las que expiden certificados médicos.

En esa fase está permitido que reabran las academias de idiomas y clases particulares, así como las de preparación de oposiciones, y la actividad en las autoescuelas.

Fase intermedia, a partir del 26 de mayo

Durante esta etapa podrán reabrir sus puertas las salas de cine de Córdoba: Guadalquivir y El Tablero, pero habrá una asignación previa de los asientos para respetar el distanciamiento. En teoría, pueden volver a ofrecer espectáculos para un aforo del 30% de su capacidad los teatros como Gran Teatro, Axerquía y Góngora, pero la concejala de Cultura, Blanca Torrent, ha informado hoy de que aún no disponen de información suficiente para avanzar en este sentido. En la misma situación están las salas de exposiciones, como la de Vimcorsa, y conferencias de la ciudad.

También podrían abrir sus puertas los monumentos de la ciudad como la Mezquita-Catedral o el Alcázar, pero con un tercio del aforo.

Los lugares de culto podrán ampliar su aforo hasta el 50%.

El Córdoba CF podría empezar a entrenar, pero al ser considerado un equipo de categoría no profesional no podrían entrenar en grupo hasta la última semana de mayo o la primera de junio. De cualquier manera, la plantilla está inmersa en un ERTE y todo apunta a que no disputarán ni un solo partido oficial más en esta temporada.

Fase avanzada, a partir del 10 de junio

En esta fase se producirá la flexibilización de la movilidad en general, si bien en los ámbitos comerciales se seguirá recomendando llegar solo al 50% del aforo y guardar una distancia mínima de 2 metros. En los restaurantes las condiciones también serán más flexibles.