Coronavirus en Córdoba: los asentamientos rumanos llevan más de 15 días esperando la comida del Ayuntamiento

Los asentamientos rumanos de Córdoba, donde viven alrededor de 300 personas, entre ellas, un centenar de niños, llevan más de 15 días esperando la entrega de comida por parte de Acisgru, la entidad conveniada con el Ayuntamiento. Esta asociación aún no ha iniciado la actividad porque no ha recibido el dinero necesario y poder aportar las ayudas a las familias. Según la presidenta de la entidad, han podido entregar algún dinero en efectivo a las familias para que compren con sus propios fondos, pero se trata de una cantidad insuficiente para aguantar durante estos días, confinados en sus campamentos por el estado de alarma por el coronavirus.

Juan, uno de los rumanos que reside en el asentamiento del Cordel de Écija, ha denunciado esta mañana la situación insostenible en la que viven. "Cruz Roja vino ayer a darnos agua, pero solo con agua no podemos vivir, aunque ellos dicen que con agua nadie se muere, pero necesitamos alimentos", explica, "además con lo poco que nos queda hemos intentado ir al supermercado y la Policía nos dice que no podemos salir porque no tenemos mascarilla ni guantes, que van a venir con comida, pero no viene nadie y ya no tenemos nada".

Según explican, el dinero que recibieron, unos 12,5 euros por persona, no es suficiente para tantos días de confinamiento ni para otras necesidades como el gas. "¿Cómo vamos a hacer la comida si no tenemos gas?", pregunta Juan, que reclama ayuda urgente para las familias rumanas en esta situación de emergencia. "Nos gustaría que las personas que puedan nos den algo de comida, no queremos dinero, solo alimentos", suplica Juan, aunque en este momento las limitaciones de movimiento dificultan esa posibilidad.

Por su parte, el Ayuntamiento ha confirmado que aún no se ha realizado el pago a Acisgru y que trabajan "para que sea efectivo lo antes posible".