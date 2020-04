Coronavirus en Córdoba: Aprender a sobrevivir sin nada en Córdoba

La actual crisis del coronavirus ha golpeado tan fuerte en la sociedad cordobesa que ha cambiado de pronto el rumbo de decenas de miles de personas. Familias que vivían dignamente pero sin alardes hasta el 15 de marzo, se han visto de pronto casi sin dinero para vivir. Un mes en casa, sin generar ningún ingreso y solo acumulando gastos, ha provocado que la situación sea ya alarmante en algunos barrios de la ciudad.

Las sonrisas se han acabado para tanta gente que de un día para otro se han encontrado sin dinero para mantener a sus familias.

Los barrios de La Fuensanta y Santuario son algunos de los más afectados ante tanta necesidad. Para ayudar a mejorar la situación, la Asociación de Vecinos El Arenal del Arcángel ha repartido este miércoles comida para 1.622 personas de 382 familias en el colegio Fernán Pérez de Oliva. El presidente de esta entidad, Ricardo Gamero, organizó por tercera vez en siete días un reparto de alimentos en este centro escolar que está muy cerca del colegio Cervantes.



Una iniciativa obligada



El presidente de la asociación vecinal reconoce que desde que hizo el primer reparto la pasada semana «la afluencia de gente se ha multiplicado por tres. El primer día atendimos a más de 200 familias y 400 personas y en esta ocasión ya contamos con 1.471 personas que atender, y van a ser más al final del día. Presencialmente, están aquí más de 400 personas». Esta asociación ha apostado por esta iniciativa porque «no había un punto para repartir comida.

«La gente llega aquí con la cara por los suelos de vergüenza a recoger los alimentos, pero vienen por necesidad. Al final se van con una sonrisa y con la dignidad alta porque aquí los estamos tratando como vecinos. Leche, aceite, plátanos o tortillas de patatas son algunos de los productos que se reparten», asegura Ricardo Gamero



El perfil medio de las personas que han pasado este miércoles por el colegio Fernán Pérez de Oliva es de «trabajadores que viven al día y que estaban trabajando hasta hace un mes porque se les nota», concluye el presidente de la asociación de vecinos que ha puesto en marcha este reparto de alimentos.

La Plataforma Todos por Córdoba (#TodosPorCórdoba y todosporcordoba.es), que el Ayuntamiento ha puesto en marcha junto al Banco de Alimentos durante la crisis del coronavirus, ha servido los productos a esta asociación de vecinos para que a su vez los reparta entre los más necesitados. La Plataforma Todos por Córdoba está tratando de movilizar a empresas, autónomos y ciudadanos para que hagan donaciones, principalmente económicas, al Banco de Alimentos.

Una de las voluntarias que ayer colaboró en el reparto de alimentos es Elisea Raigón. «La gente que estaba currando, al quedarse en el paro y tener una familia con hijos no tiene para comer. Por eso cualquier ayuda es buena», asegura. «Tenemos un horario, pero, en realidad, hasta que no repartimos toda la comida no nos vamos de aquí», reconoce.

Los afectados

Una de las mujeres que este miércoles ha recogido alimentos es Puri, una ama de casa que cuenta que «mi marido trabaja en la chatarra y ahora nos hemos quedado sin nada. Por eso venimos aquí, pero como hay tantas familias, a las criaturas les cuesta darles a todo el mundo. Dependemos ahora de esta ayuda y de la que da el cura del Campo de la Verdad los domingos, pues la de 500 euros del Ayuntamiento no llegará hasta dentro de un mes».

Lydia es otra ama de casa que relata que «estoy aquí por el colegio de mi hija. Tengo una niña de tres años y estoy sin ayudas».

David tampoco tiene ayuda económica alguna, por lo que «voy a dónde puedo. Ni en asistencias sociales ni en la iglesia me dan nada», asegura.

Francisco trabajaba «en el mercadillo con una persona mayor pero ahora nada. Antes trabajé en otros muchos sitios. No estoy además en la edad que permita pedir alguna ayuda», dice con resignación pero sin perder la sonrisa.

Son los casos de cuatro personas desamparadas que con este reparto de alimentos han visto paliada, en parte, su necesidad de contar con alimentos de primera necesidad.



Denuncia de IU



Mientras, el grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento denunció que «el cogobierno de PP y Ciudadanos aún no ha resuelto los expedientes de solicitud de ayudas de emergencia para hacer frente al covid-19, a pesar de que aseguró a finales del mes de marzo que con el nuevo procedimiento simplificado permitiría acceder a ellas en un plazo máximo de diez días. Han pasado quince y los cordobeses y cordobesas no han visto ni un euro de esos 1,68 millones».

IU asegura que «no entiende esta demora en la tramitación de ayudas de emergencia en una situación como la actual, en la que atender a la ciudadanía más necesitada debería ser la prioridad absoluta del gobierno municipal, más aún cuando la delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, garantizó agilidad ante esta situación de crisis».