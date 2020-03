Coronavirus en Córdoba: Ana, tras recibir el alta hospitalaria: "Mucho ánimo y quédate en casa"

Ana, la trabajadora del Ayuntamiento de Cabra afectada por coronavirus, ha lanzado este jueves un mensaje de agradecimiento y de llamada a la tranquilidad después de recibir el alta ayer en el hospital Infanta Margarita.

A través de un audio, se ha dirigido a los ciudadanos para decirles "mucho ánimo y quédate en casa", después de pasar diez días internada en el citado centro. "Gracias a Dios, estoy en casa recuperándome", ha asegurado en este mensaje, difundido por un familiar ante las reiteradas peticiones de los medios de comunicación.

"Ante todo, quisiera dar las gracias por todo vuestro interés, vuestros mensajes de ánimo, no me he sentido sola en ningún momento", ha destacado Ana, de 59 años de edad. A esto ha añadido, "por supuesto, un agradecimiento especial a todo el personal del hospital, sobre todo, al que me ha atendido, ya que se ha portado genial conmigo".

En cuanto al estado de alarma declarado en España y la preocupación manifestada por muchos ciudadanos, Ana ha señalado que "quiero dar mucho ánimo a todo el mundo. A todos los que estáis implicados en la lucha contra el coronavirus, tanto quedándoos en casa como en vuestros puestos de trabajo".

De este modo, ha subrayado que "nos toca a todos tener paciencia, reflexionar, que tenemos tiempo para hacerlo, y valorar, sobre todo, todo lo que tenemos. Y ante todo, confiar en el Señor. Mucho ánimo y quédate en casa", ha aconsejado esta afectada.