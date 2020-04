Coronavirus en Córdoba: el alcalde pide a la oposición que arrime el hombro y apruebe el presupuesto

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho hoy un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que antepongan la recuperación de la ciudad a cualquier otro planteamiento o ideología. "Hago un llamamiento a la unidad y a la generosidad y a anteponer Córdoba a todo lo demás", ha dicho el edil para pedir a los grupos municipales que apoyen, por un lado, un plan de choque que ha empezado a negociar con los empresarios y los sindicatos, y por otro lado, los presupuestos municipales para 2020, que habían aprobado de manera inicial antes de la crisis del coronavirus.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Bellido ha afirmado que hace este llamamiento a la unidad "por convencimiento, no por necesidad", ya que ha recordado que el equipo de gobierno contaba ya con el apoyo de Vox para aprobar las cuentas de este año. "Nosotros ya tenemos los votos suficientes, pero no es una cuestión aritmética, es decidir si queremos todos arrimar el hombro o no", ha añadido requiriendo a la oposición "apertura de miras y disposición al diálogo". El alcalde ha ofrecido estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa telemática, en la que se ha sometido en directo a las preguntas de la prensa.

Los planes del alcalde pasan, como ya avanzó Diario CÓRDOBA, por negociar esta semana los presupuestos de manera bilateral con los grupos municipales (en principio, negociará el teniente delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, con los portavoces municipales, y el regidor, como ha pedido el PSOE, si hiciera falta) y llevarlos a pleno para su aprobación inicial el jueves 16, por lo que se espera que estén aprobados de manera definitiva a mitad de mayo. Su idea es aprobar las cuentas que se negociaron con Vox e introducir solo modificaciones vía enmienda, porque cualquier otro escenario, ha dicho, sería retrasar aún más su puesta en marcha. Además, el alcalde confía en poder reorientar partidas ya diseñadas hacia las nuevas necesidades que hay en la ciudad por la pandemia del covid19. Por último, ha justificado la urgencia en aprobar el documento económico para poner en marcha las inversiones en él previstas cuanto antes.

Un plan de choque con colaboración público-privada

Por otro lado, el alcalde ha dicho que una vez superada las primeras urgencias derivadas del confinamiento, toca plantearse nuevos retos o marcos políticos que pasan por solucionar los problemas reales de los cordobeses (en un plano social, económico y de empleo), proteger el tejido económico, empresarial y social, y favorecer el emprendimiento, para lo que cree que es el momento de la colaboración público-privada. Asimismo, espera conocer cuanto antes las medidas que van a poner en marcha otras administraciones para acompasarlas con las del propio Ayuntamiento. En concreto, ha dicho que esperará a saber qué les dará la Junta de Andalucía a los autónomos y qué hará el Gobierno central con la renta mínima, rechazando la petición de Podemos (y de Córdoba en Común) de implantar una a nivel municipal por falta de recursos.

José María Bellido ha señalado esos tres ejes como retos actuales de la ciudad y que persiguen el mantenimiento del tejido económico y empresarial, con especial atención a los sectores más vulnerables como el comercio, la hostelería, el turismo, así como a las microempresas y los autónomos. Ha hablado, también, de fomentar la contratación de las empresas locales, siempre que la ley lo permita; y de devolver las tasas de quienes no han podido utilizarlas (por ejemplo la tasa de ocupación de vía pública).

Además de aprobar los presupuestos para reactivar la economía ha demandado "con respeto y lealtad" al Gobierno que los ayuntamientos puedan emplear el superávit del 2019 (que se calcula superior a los 20 millones de euros) en gasto social y no para amortizar deuda, y ha sugerido reorientar la segunda fase de los Edusi para las necesidades actuales.

Asimismo, ha insistido en la obligación de asegurar la supervivencia de los servicios municipales y organismos autónomos, y de promocionar la marca Córdoba y productos locales. Además, aunque se ha mostrado reticente a hablar de fiestas cuando sigue habiendo contagios, ha defendido la creación de una agenda única local donde se cuente con todos los sectores (feria, cruces o hosteleros, comerciantes y turismo). Por último, el alcalde ha hablado de un plan de choque de solidaridad "que ayude a superar la emergencia social y sea un salvavidas" para las familias más vulnerables, y ha garantizado que hay dotación suficiente para ayudas de emergencia social, cuya tramitación se ha agilizado. También se ha referido a la demanda que está cursando la FEMP para que estas ayudas no tengan la categoría de subvenciones y puedan fiscalizarse a posteriori.

Residencias de ancianos, la mayor preocuación

El alcalde de Córdoba ha mostrado su preocupación por las residencias de ancianos de Córdoba, que como en el resto del país son uno de los primeros focos de contagios del coronavirus. Bellido ha defendido la información que la Junta de Andalucía está proporcionando sobre casos y ha defendido que se den pormenorizados o no siempre que sea mejor para todos y siempre con un criterio único en toda España. En último lugar, el regidor popular ha vuelto a agradecer a los cordobeses el civismo demostrado en esta crisis y les ha pedido que no bajen la guardia pese a observarse cierta mejora o a pesar mucho más la cuarta semana de confinamiento.